Aitana conquista Barcelona tras subir a Plex al escenario y reencontrarse con Ana Guerra

Desde que saliera de Operación Triunfo, Aitana no ha parado de cosechar éxitos en su carrera musical. El último gran logro de la cantante ha sido colgar el cartel de ‘sold out’ en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde ha dado el pistoletazo de salida a su esperada Metamorfosis Season. A lo largo del concierto, los fans pudieron disfrutar de la artista en su plena esencia, en su tierra natal, en la que deleitó a los presentes con 37 canciones en directo. Entre los asistentes estuvieron sus padres, el principal apoyo de la catalana, pero también estuvo acompañada de su pareja y de una gran amiga con la que coincidió en sus inicios.

Cuando la canción Las babys estaba a punto de terminar, el escenario se llenó de personas cercanas a la intérprete que quisieron compartir con ella un rato de tan icónico recital. La locura se desató en la pista cuando los seguidores identificaron a Plex, la nueva ilusión de Aitana, entre la gente que se encontraba sobre la plataforma. Pese a que no intercambiaron ningún gesto de amor frente al público, todos los fanáticos de la joven se tomaron esta aparición como una nueva confirmación a los rumores que los relacionan desde principios de año.

Los padres de Aitana en su concierto de Barcelona. (Foto: Instagram)

A partir de la fecha en la que Aitana lanzó Cuarto azul, su nuevo álbum, la relación de esta con el creador de contenido para YouTube es cada vez más evidente. Las numerosas coincidencias, según ellos fortuitas, pusieron en alerta a los followers de ambos perfiles. Nueva York, República Dominicana o Japón son algunos de los lugares en los que se han encontrado y en todas las ocasiones han alegado que se encontraban con sus respectivos grupos de amigos, bien por ocio o por motivos laborales. Pero las sospechas cobraron más fuerza en el instante en el que la barcelonesa se coló en un video de Plex en una habitación de hotel en Estados Unidos ataviada con una camiseta de este.

Varios influencers como Ángela Mármol, Plex, Archie o Cat, la mascota del Barça, suben a bailar “LAS BABYS” #MetamorfosisSeasonBCN pic.twitter.com/do9dPFIZJH — AITANA GLOBAL (@AitanaGlobal) July 19, 2025

Tras esto, las tímidas confirmaciones sin hacer mención explícita el uno al otro no han dejado de sucederse. Aitana celebró su cumpleaños en Ibiza y el zamorano no quiso perderse tal trascendental momento en la vida de la artista. Ahora, con este gesto en el concierto, los fieles continúan reafirmando las intuiciones que les adjudican un vínculo sentimental. Pero este noviazgo no ha estado exento de polémica. Cabe recordar que la ex novia del de Toro entró en escena y le tachó de infiel y de haberla utilizado hasta que conoció a la compositora de 6 de febrero. Un conflicto del que Aitana se desmarcó por completo.

El reencuentro con Ana Guerra

Operación Triunfo catapultó a muchos de sus participantes a la fama. Dos de las mejor paradas han sido Aitana y su compañera Ana Guerra, que también se dedica a la música y a la interpretación como labor profesional. Ambas se ganaron el cariño del público durante su paso por la academia tras triunfar con el single Lo malo. Desde entonces, su popularidad creció como la espuma.

Aitana y Ana Guerra en el concierto de Barcelona. (Foto: Instagram)

Como si de pronto hubiéramos retrocedido a los tiempos mencionados, la canaria se subió al escenario para interpretar junto a su amiga la canción que les ha dado todo y que no sonaba con sus voces desde 2018. Un dueto que emocionó e hizo cantar al estadio a pleno pulmón. Al término de la actuación, la esposa de Víctor Elías no ha querido irse sin dedicarle a la protagonista de la noche unas palabras de orgullo: «Mira todo lo que has conseguido», ha dicho señalando las gradas y las instalaciones que ha llenado de cerca de 40.000 almas entregadas a su música.