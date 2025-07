El incómodo momento de Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, en el aeropuerto de Madrid

Carolina Molas ganó mucho peso en la crónica social a raíz de la boda de su hijo con Tamara Falcó. Tanto es así que algunos la llegaron a comparar con Isabel Preysler. No obstante, entre ellas hay grandes diferencias y la empresaria no está dispuesta a convertirse en un personaje público. Recientemente ha vivido un momento muy incómodo en el aeropuerto de Madrid. Ha llegado de Ibiza, después de pasar unos días de vacaciones, se ha encontrado con la prensa y ha dejado claro que no tenía nada que decir.

Íñigo Onieva está de plena actualidad por el gesto que ha tenido con Isabel Preysler en su restaurante. Los reporteros de la agencia Gtres, al encontrarse con Carolina, le han preguntado por este asunto, pero ella se ha cerrado en banda. En un primer momento ha contestado que su descanso estival había ido «muy bien», pero se ha negado a seguir hablando.

Carolina ha pedido que le dejasen tranquila: «Oye, por favor… ¿No me estaríais esperando a mí, no?». Lo cierto es que ha utilizado un tono educado y no ha escapado de la prensa como alguna vez ha hecho su hijo o Tamara Falcó. Sin embargo, su actitud confirmaba que no iba a dar su opinión sobre ninguno de los temas que hay encima de la mesa: ni el nuevo proyecto de Íñigo Onieva ni nada que estuviera relacionado con su vida personal.

El enfado de Carolina Molas

Carolina Molas en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Antes de la relación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó, Carolina ya tenía cierto peso en la alta sociedad debido a su carrera profesional. Sin embargo, el público se interesó en ella a raíz de su vinculación con la marquesa de Griñón e Isabel Preysler. La cuestión es que Molas no quiere participar en el circuito mediático, por eso se ha molestado tanto cuando los reporteros le han descubierto en el aeropuerto.

«No, no. Os estoy pidiendo que me dejéis, por favor», ha declarado en un tono tajante. Su objetivo era salir cuanto antes para no tener que escuchar ninguna pregunta más. «Perdona, ¿Me puedes dejar un momento, por favor?».

Carolina ha adoptado la misma postura que su hijo Íñigo. No obstante, hay que recordar que este último sí ha participado activamente en el mundo del corazón. Ha dado entrevistas e incluso ha protagonizado una portada en la publicación de cabecera de Isabel Preysler.

Buena relación con Tamara Falcó

Tamara Falcó en un acto. (Foto: Gtres)

Se ha hablado mucho de la relación de Carolina Molas con Tamara Falcó, sobre todo después del error que cometió Íñigo Onieva en un festival de música de América. No obstante, el paso del tiempo ha demostrado que entre suegra y nuera hay una conexión especial. Tienen muchas cosas en común, por ejemplo, a las dos les gusta la moda. En alguna ocasión se han dejado ver paseando por Madrid, confirmando así que no hay tensiones entre ellas.

En su momento, también se puso en duda la opinión de Carolina Molas sobre Isabel Preysler. Algunas fuentes apuntaron a la existencia de una posible rivalidad. Ambas son reinas en lo suyo, pero en la boda de Tamara Falcó sólo había un trono. Por suerte, todo esto quedó en una anécdota y la empresaria ha conseguido esquivar todos los problemas, pero ¿por qué no haba con naturalidad sobre este u otros temas?