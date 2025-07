Este martes, 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su primer aniversario de boda. La pareja, que se dio el Sí, quiero en una ceremonia de alto perfil en el Palacio El Rincón en 2023, ha optado por conmemorar este segundo año de matrimonio con un plan discreto, pero no por ello menos romántico. Aunque no han compartido imágenes del viaje, y probablemente tampoco lo harán, LOOK ha podido saber en exclusiva cuál ha sido su destino de aniversario: Marsella.

El viaje arrancó el pasado viernes, 4 de julio, aunque no sin contratiempos. En un principio, Tamara e Íñigo tenían previsto tomar un vuelo por la mañana rumbo a Marsella, pero la huelga de controladores aéreos en Francia obligó a reorganizar los planes sobre la marcha. Finalmente, pudieron volar al mediodía, esquivando así las cancelaciones y retrasos que complicaron la jornada en numerosos aeropuertos europeos. Una vez en Marsella, y ya lejos del ritmo frenético de Madrid, la pareja optó por alquilar un coche descapotable. Una elección nada casual, que refleja a la perfección el espíritu de la escapada: libertad de movimiento, paisajes abiertos y un toque de sofisticación con sello personal.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque no hay confirmación de que se quedaran en la propia ciudad, todo apunta a que su plan incluía moverse por la zona, posiblemente por enclaves cercanos de la Costa Azul, aunque sin llegar a internarse en destinos más conocidos como Niza o Cannes. El viaje ha sido corto pero intenso. Tamara e Íñigo regresaron a Madrid el domingo 6 de julio por la noche, tras un fin de semana de celebración que ha pasado prácticamente desapercibido. La discreción ha sido, sin duda, una de las claves del plan. No ha habido publicaciones en redes sociales, ni pistas visuales. Una escapada hecha para ellos, lejos del foco y del ruido mediático.

Este segundo aniversario de boda llega en un momento de plena actividad profesional para ambos. Tamara, centrada en sus compromisos empresariales y televisivos, atraviesa una etapa de madurez personal marcada también por su reciente decisión de interrumpir, al menos temporalmente, el proceso de fertilidad que había iniciado con el objetivo de convertirse en madre. Íñigo, por su parte, continúa volcado en su faceta como empresario dentro del sector de la hostelería, consolidando nuevos proyectos. Recordamos cómo fue la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva