Tamara Falcó detalla su nuevo tratamiento de fertilidad: "Me trata desde el interior y con mis valores"

Desde que se casó con Iñigo Onieva, el pasado 8 de julio de 2023, Tamara Falcó nunca ha ocultado su deseo de convertirse en madre. En más de una ocasión ha manifestado públicamente estar sometiéndose a diferentes tratamientos para poder conseguirlo, pero el último en el que está confiando parece ser muy afín a sus principios e ideologías. Así lo ha confesado ella misma durante su presentación como embajadora del salón de peluquería de Anara by Ana Lérida en Barcelona. «Hay una médico que estoy viendo en Barcelona que está tratando todo desde el interior. […] Estoy cuidándome y ella me ha hablado de diferentes opciones dentro de mis valores morales. Así que perfecto», comenzaba a decir.

Los reporteros encargados de cubrir el acto quisieron preguntarle sobre la petición que hizo su madre a la prensa pidiendo espacio para ella con el tema de la maternidad, algo que Tamara se ha tomado con su mejor sentido del humor: ¿Ha dicho que me dejéis con ese tema? Pues se lo podéis decir a ella también», aseguraba entre risas. Añadía que la apodada como la ‘reina de corazones’ tenía muchas ganas de ser abuela y que estaba muy pendiente sobre el proceso: «Mi madre está deseando que Iñigo y yo tengamos un niño o una niña […] No me presiona pero sí que me pregunta», señalaba.

Tamara Falcó en su presentación como embajadora de Anara by Ana Lérida. (Foto: Gtres)

La marquesa de Griñón continuaba explicando que de momento no han podido conseguir tener un hijo, pero manifestaba que tiene claro que si finalmente no pasaba, es que no era algo para ella. Más allá de sus ganas de ser madre, Tamara también se ha mostrado muy feliz con su situación personal, sobre todo con su relación con Iñigo, la cual asegura que está «fenomenal»: «Esta noche tenía una reunión, pero si no habría venido también. […] Estamos muy contentos», explicaba, haciendo referencia a la ausencia del empresario en el evento.

Sin más dilación, Tamara se despidió con una gran sonrisa de la prensa y se unió a la cena del evento, la cual tuvo lugar en la calle Tenor Viñas de la Ciudad Condal, concretamente en el local de la peluquería encargada de organizar el acto. Junto a la nueva jueza de Got Talent estuvieron algunos rostros conocidos del país como Marta Torné, Nuria Tomas o Susi Rejano, entre otros.

Para la ocasión, Tamara Falcó ha optado por un vestido rojo pasión, compuesto por una blusa de manga larga adornada con un lazo grande en el cuello. La parte inferior consiste en una falda plisada que cae por debajo de las rodillas y tiene un movimiento fluido. Se desconoce el diseñador de la prenda, pero parece estar confeccionada con un material ligero que le otorga un acabado refinado. Para completar el look, la hija de Isabel Preysler lo ha combinado con un bolso de mano del mismo tono que el vestido y unos zapatos de tacón negros con detalles de tiras cruzadas, añadiendo un elegante contraste al conjunto monocromático.