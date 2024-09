Tamara Falcó revela el nombre que le pondría a su hijo varón: "Si es niña Isabel y si es niño…"

Una semana después de conocerse su faceta como jurado de Got Talent, Tamara Falcó ha acudido a la presentación de la exposición homenaje a Pedro del Hierro en conmemoración del 50º aniversario de la firma. El acto se realizó en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, lugar hasta el que se desplazó la marquesa de Griñón como parte de la larga lista de invitados VIP de la velada. Como no podía ser de otra manera, la hija de Isabel Preysler atendió a la prensa a su llegada y, más allá de hablar de sus recientes proyectos profesionales, también se sinceró como nunca sobre sus deseos de convertirse en madre más pronto que tarde.

«Todos los temas de fertilidad son muy exigentes y exhaustivos para la mujer y ahora me he tomado un tiempito», comentaba en torno al tratamiento de fertilidad al que se está sometiendo. «Estoy mirando una forma más holística de hacer las cosas porque hay todo tipo de teorías y dicen que cuando te relajas es justamente cuando vienen. Yo la verdad es que me estoy cuidando mucho y bueno, cuando Dios quiera y si Dios quiere», añadía.

Tamara Falcó la exposición homenaje a Pedro del Hierro. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no lo ha conseguido, Tamara ha desvelado que ya tiene pensados los nombres que le pondría a sus hijos. En el caso de ser niña, tiene claro que haría un homenaje a su progenitora llamándola Isabel. Sin embargo, en el caso de que sea varón, la aristócrata ha señalado que su esposo ha tomado la decisión: «Él siempre ha dicho que Iñigo», revelaba. Al mismo tiempo confesaba, desde un tono bromista, que aunque el empresario no estuviera de acuerdo con que si fuera niña se llamara Isabel, no le quedaría otra que aceptarlo.

Aprovechando su interacción con los medios, Tamara Falcó insistía en que nunca le ha agobiado que la prensa le pregunte por el tema de la maternidad porque «entiende que es como el siguiente paso que da una pareja cuando se casa»: «No tengo ningún problema en responder», decía. «Sí que es verdad que cuando me decían ‘parece que estás embarazada’. Y yo ‘pues no, estoy haciendo dieta y claramente no estoy embarazada’. Entonces ahí cuando se acercaba el verano sí que me molestó un poco más», reconocía entre risas.

El look escogido para la ocasión

Durante sus declaraciones, la moda también fue la clara protagonista. Tamara Falcó escogió un diseño de la última colección de Pedro del Hierro para hacer homenaje a la firma organizadora del evento. Se trata de un vestido lencero en color lila con un llamativo lazo 3D en tono burdeos debajo del pecho que aporta un mayor volumen y dinamismo al conjunto. Su precio es de 289 euros, tal y como se puede ver en la web, pero actualmente cuenta con un descuento del 25% para compras online.

Como complemento optó por un bolso de mano estilo bombonera y unas sandalias firmadas por Aquazzura de 1.195 euros.