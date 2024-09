Tamara Falcó ha ido retomando sus compromisos profesionales paulatinamente tras un idílico verano junto a su marido, Íñigo Onieva. Después de estrenarse como jurado de Got Talent, la marquesa de Griñón ha abierto su agenda de eventos y photocalls. La hija de Isabel Preysler asistió a la presentación de la exposición homenaje a Pedro del Hierro en conmemoración del 50 aniversario de la firma, de la cual Tamara es embajadora desde hace ya varios años.

Es por eso que la aristócrata se desplazó hasta el Museo Lázaro Galdiano, ubicado en el número 122 de la calle Serrano en Madrid. Después de posar ante los fotógrafos acreditados, atendió a los medios de comunicación allí presentes. Fue entonces cuando se sinceró acerca del tratamiento de fertilidad al que se estaba sometiendo.

Tamara Falcó en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo empecé con un programa que se llama Fertilitas. Todos los temas de fertilidad me atrevo a decir que para la mujer son muy exhaustivos y exigentes. Ahora me he tomado un tiempo», confesó con total naturalidad. «Estoy mirando una manera más holística de hacer las cosas. Hay todo tipo de teorías. Cuando te relajas es justamente cuando viene», ha añadido. «Yo me estoy intentando cuidar, estoy haciendo mi deporte, estoy cuidándome mi microbiota. Estoy en manos de muy buenos profesionales así que, bueno, cuando Dios quiera», terminó diciendo con una sonrisa.

Tamara Falcó posando. (Foto: Gtres)

En el marco de esta cita, la marquesa también reveló que en el caso de tener una niña la llamaría Isabel, como su madre. Y, por el contrario, si es niño, se llamará Íñigo.

Últimos movimientos de Tamara Falcó

Tamara Falcó siempre ha manifestado su deseo de ser madre. Después de darse el ‘sí, quiero’ con Íñigo Onieva el 8 de julio en el palacio de El Rincón, confesaron sus deseos de aumentar la familia. De hecho, hace aproximadamente un mes Tamara e Íñigo fueron vistos en una clínica de reproducción asistida en Barcelona, según informó Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Tamara Falcó sonriendo durante un evento. (Foto: Gtres)

«En una clínica, entrando y saliendo, les ve mucha gente, y como periodistas, tenemos el deber de informar. No sabemos en qué etapa del proceso se encuentran, pero sí que están en uno de los centros con mayor tecnología avanzada del país», comentó Vázquez en el citado espacio.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva paseando por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El balance sobre su matrimonio

Por otro lado, Tamara Falcó también hizo balance de su primer año como casada. «Pues la verdad es que hemos aprendido mucho. Dicen que el matrimonio es un poco parecido al noviazgo pero no. Yo creo que sí cambia porque en el matrimonio ya no hay tanta vuelta atrás y hemos aprendido mucho de la convivencia», comentó. «Llevamos buscando tener familia y niños todo este tiempo. No se ha dado, pero, sin embargo, hemos aprendido mucho como pareja y el uno del otro», sentenció sobre su situación sentimental actual.