Tamara Falcó habla como nunca de sus planes de ser madre: "Cuando Dios quiera, y si quiere"

Tamara Falcó ha regresado a su vida laboral después de un verano tan agitado como idílico junto a su esposo, Íñigo Onieva. Tras su aparición en la tertulia del jueves pasado en El Hormiguero y en el estreno de Got Talent como nueva miembro del jurado, este martes se dedicó a su faceta como influencer y emisaria de marca. La hija de Isabel Preysler asistió a la presentación de la exposición homenaje a Pedro del Hierro en conmemoración del 50 aniversario de la firma, de la cual Tamara es embajadora desde hace varios años.

Pocos minutos después de las 20:00 horas, Tamara Falcó hizo su entrada en el Museo Lázaro Galdiano, ubicado en el número 122 de la calle Serrano en Madrid, para asistir al evento. Con una sonrisa radiante, desfiló por la alfombra negra dispuesta especialmente para la ocasión, posando para las cámaras y atendiendo a los medios congregados. Durante su intervención, Falcó habló sobre los proyectos que espera llevar a cabo este año, así como de sus planes de maternidad. «Tengo muchas amigas que están en el mismo proceso y es un tema bastante recurrente. Hoy he recibido los test de microbiota… tengo una médico buenísima, sigo en contacto con Fertilitas. Me he hecho todas las pruebas y de momento todo bien. Estoy mirando la forma más holística de hacer las cosas. Estoy haciendo deborte, cuidándome…Cuando Dios quiera y si Dios quiere», contó.

Al respecto de esto mismo, la marquesa de Griñón también se refirió a su madre. Tamara Falcó desveló que Isabel Preysler sería el miembro de su familia que más prisa tendría por que la colaboradora de televisión se quedara embarazada. «Mi madre sí que tiene más prisa. Me lleva metiendo prisa 20 años», ha dicho entre risas. Unas declaraciones que llegan apenas unos días después de que la propia Tamara confesara en Got Talent que de tener una niña la llamaría Isabel. «Me haría gracia, si tuviera una niña, llamarla Isabel», dijo.

Hace aproximadamente un mes, Tamara Falcó e Íñigo Onieva fueron vistos en una clínica de reproducción asistida en Barcelona, según informó Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. La pareja, que está buscando convertirse en padres, habría optado por recurrir a tratamientos de fertilidad tras no lograr un embarazo de manera natural. «En una clínica, entrando y saliendo, les ve mucha gente, y como periodistas, tenemos el deber de informar. No sabemos en qué etapa del proceso se encuentran, pero sí que están en uno de los centros con mayor tecnología avanzada del país», comentó Vázquez sobre la visita de Tamara Falcó e Íñigo al centro.

El llamativo look de Tamara Falcó

Para acudir a la presentación de la exposición de Pedro del Hierro Tamara Falcó ha escogido, como no podía ser de otra forma, un vestido perteneciente a la nueva colección de la firma. Se trata de una pieza elegante de tono lila, con un diseño de satén brillante que le da un aspecto sofisticado. Destaca un gran lazo en color burdeos que adorna el frente, añadiendo un contraste llamativo al conjunto. El escote en «V» es moderado, mientras que las mangas cortas ligeramente abullonadas le dan un toque clásico. La falda de longitud midi cae suavemente, aportando fluidez al diseño.

Tamara Falcó completó su look con unas sandalias de tacón en tono metálico a juego del vestido y un bolso pequeño de mano, también en lila, logrando una combinación armoniosa y chic.