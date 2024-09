Como el resto de los mortales, Tamara Falcó también ha vuelto al trabajo tras las vacaciones de verano. La hija de Isabel Preysler ha ocupado de nuevo su puesto de colaboradora en El Hormiguero, el programa a los mandos de Pablo Motos, en Antena 3, que arrancó con su nueva temporada el pasado lunes. Muy sonriente, Tamara Falcó ha participado de la tertulia del formato junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Ésta se ha centrado en todo lo que implica la vuelta del verano y en lo que se espera del nuevo curso político en España.

Sobre lo primero, Tamara Falcó ha podido hablar en profundidad, pues la marquesa de Griñon ha disfrutado de unas vacaciones de ensueño junto a su esposo, Íñigo Onieva, primero en Seychelles y Maldivas y, después, en la Costa del Sol. En Marbella, la marquesa de Griñon y su esposo se alojaron en el exclusivo Hotel Finca Cortesín, donde dormir una noche y desayunar al día siguiente oscila los 1.200 euros. La pareja también ha estado en Medellín, en Colombia, gozando de su gastronomía, de su cultura y, por supuesto, de su moda. De hecho, fue hace escasos días cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva aterrizaron en nuestro país. «Una arepa más y no entro en el avión», han sido las primeras palabras de Falcó en plató.

Tamara Falcó, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Telecinco)

Tras estas, Tamara ha destacado que ha aprovechado este periodo de tiempo junto a Íñigo Onieva para pasar más tiempo juntos y disfrutar, sobre todo, de las noches. «Me encanta dormir juntos todas las noches, aunque mi fisio me ha dicho que no es bueno para el cuello, pero me da exactamente igual. Es que la oxitocina es importantísima», ha dicho. Unas palabras que Nuria Roca no ha podido evitar comentar. «Vuelves muy enamorada», ha espetado la televisiva. «Por supuesto», ha sentenciado Tamara.

Pero hay más. Pablo Motos ha preguntado a los colaboradores cómo ven que algunas parejas se den un respiro. A Tamara no le parece una mala idea, si bien considera que cada relación es un mundo. «Bien, dependiendo de cada pareja. Mi hermana por ejemplo no se separa de su marido. Viajan juntos, hacen todo con los niños y tal, y les va fenomenal. Pues depende. Hay gente que necesita más espacio», ha dicho.

Tamara Falcó, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Telecinco)

Para su particular vuelta al cole, Tamara Falcó se ha enfundado en un traje blanco con detalles en negro y verde oscuro en los hombros y laterales, cuya blazer destaca por un profundo escote en V, lo que añade un toque de glamour al atuendo. Tamara Falcó ha completado su estilismo con unas sandalias de tacón y colgante dorado grande y redondo.

El ‘otro’ proyecto de Tamara Falcó en televisión esta temporada

En esta nueva temporada televisiva, Tamara Falcó deberá compaginar su puesto de colaboradora en El Hormiguero con Got Talent España, pues la marquesa de Griñon se ha unido al equipo de jueces del aclamado programa de Telecinco, en su décida edición. La hija de Isabel Preysler reemplaza a Edurne, que en marzo anunció su despedida del formato para fichar por Antena 3 y formar parte del jurado de La Voz Kids. Una inesperada incorporación, sea como fuere, que sitúa a Tamara junto a figuras de renombre como Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría, y que en el momento en que se hizo pública, puso en duda, precisamente, su compromiso continuo como colaboradora del formato de 7 y acción.

Tamara Falcó, en la presentación de ‘Got Talent’. (Foto: Gtres)

Fue en 2020 cuando Tamara Falcó, a la que hasta entonces habíamos visto en TVE cocinando junto al chef Peña, se unió a la tertulia de los jueves del citado programa con los ya habituales Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, entre otros rostros conocidos de la crónica social y de otra índole de nuestro país.