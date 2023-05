La defensa a ultranza de Ana Boyer a Tamara Falcó por el drama de su traje de novia: «Eso me molesta»

Después de haber vivido unos días de lo más ajetreados, la vida de Tamara Falcó parece estar volviendo a la normalidad. Era hace poco más de una semana cuando Sophie et Voilà hacía pública su desvinculación hacia la marquesa de Griñón, poniendo freno a la confección de su traje de novia a consecuencia de un «incumplimiento contractual». Un durísimo revés por el que la hija de Isabel Preysler se veía obligada a buscar alternativas de cara a su gran día, habiendo encontrado la solución de la mano de Carolina Herrera. Un asunto en el que ha contado con el apoyo de sus seres queridos, entre los que está su hermana Ana Boyer, la cual ha reaparecido durante esta misma tarde en la presentación de una nueva joyería Rabat en Madrid.

Dada la repercusión que ha generado su vuelta a la vida pública, la esposa de Fernando Verdasco no ha querido dejar pasar la oportunidad de brindar apoyo a su hermana frente a los medios de comunicación: «Creo que se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio», comenzaba explicando, haciendo referencia al rifirrafe de su hermana con la firma bilbaína: «Como es un momento muy emocionante, siempre la veo guapa. Es cierto que ella no se veía. Creo que no era lo que mejor le sentaba. Estaba en el extranjero y no sé qué comunicación han tenido entre ellas. No os puedo dar ningún detalle del vestido, imagino que quiere que sea sorpresa», continuaba, dejando entrever así que el traje diseñado por la marca vizcaína no era de su agrado desde un primer momento, aunque prefirió que fuera la marquesa quien tuviera la última palabra.

No obstante, si algo ha querido dejar claro la hija de Miguel Boyer es que su hermana en absoluto se ha comportado como si de una diva se tratase, dando al asunto la importancia que tenía: «En absoluto me parece que sea así, es muy espontánea y natural. Siempre la he visto muy educada, no creo que haya tenido un mal gesto. Eso me molesta, no es verdad. En las pruebas que he estado no lo ha habido», zanjaba, dando así todo el cariño posible a Tamara, que ahora parece estar mucho más tranquila con el traje de sus sueños en manos de Wes Gordon: «Tuvimos la suerte de hacer una videollamada mi madre y yo, estuvimos viéndolo y está guapísima. Es lo que tiene que ser», indicaba. Aún así, habrá que esperar a que llegue el ansiado 8 de julio para ver a la futura esposa de Íñigo Onieva vestida de blanco, poniendo fin a todas las polémicas para dedicarse a disfrutar de uno de los días más especiales de su vida en compañía de amigos y familiares en la finca El Rincón en la que ya es considerada una de las jornadas del año por excelencia.