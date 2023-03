Ana Boyer y Fernando Verdasco, los grandes ausentes de dos citas familiares ineludibles

Han pasado casi dos semanas desde que tuvo lugar la muerte de Laura Boyer. La hermana de Ana Boyer fallecía el pasado viernes, 24 de febrero, a los 57 años de edad, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza por su inesperada pérdida. Aunque no han salido a la luz muchos detalles sobre la muerte, todo indica que la hija de Elena Arnedo y Miguel Boyer perdió la vida en su domicilio, ubicado en el barrio de El Viso, en compañía de sus cuatro hijos, motivo por el que uno de ellos fue el encargado de desvelar la triste noticia que apunta a ser una consecuencia del cáncer que padecía.

Después de haber acudido una gran parte de los familiares de Laura a su entierro para así poder darla el último adiós de una manera más íntima en un conocido tanatorio a las afueras de Madrid, ha sido hoy en torno a las 20:30 horas cuando sus hijos han organizado una misa en una iglesia de la capital a la que han acudido los que fueron los más allegados a la fallecida. Una ocasión muy especial en la que tampoco ha estado presente la hermana de Tamara Falcó, demostrando una vez más que no gozaba de una muy buena relación con la hija de su progenitor, motivo por el que quizá ha optado por ausentarse de una cita que reúne a seres queridos especialmente cercanos a ella.

Como no podía ser de otra manera, los hijos de Laura no han querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de manera definitiva de su madre a través de un bonito homenaje que no solo ha reunido a los más allegados a ésta, sino también a rostros conocidos como el de la escritora Carmen Posadas, que ha tendido su mano a los familiares de la hermana de Ana Boyer en tan complicado bache para ellos.

No obstante, cabe destacar que Ana Boyer y Fernando Verdasco no solo se han ausentado de esta cita familiar tan relevante, sino también del entierro de la abuela de éste último, que compartía la noticia hace horas a través de sus redes sociales con mucha pena. Sin embargo, los restos mortales de la fallecida han sido trasladados a lo largo de esta misma tarde a un conocido tanatorio de la capital en el que posteriormente ha sido incinerada. Un momento de lo más íntimo en el que han estado presentes familiares como Sara Verdasco y su marido, Juan Carmona; Mariola Orellans y Antonia Carmona; y José Verdasco; siendo una de las grandes ausentes la madre de Fernando a consecuencia de un constipado. Ha llamado especialmente la atención que ni la hija de Isabel Preysler ni su marido han dejado Doha para despedir a la abuela del tenista, que gozaba de una muy buena relación con su nieto a diferencia de Laura Boyer con Ana.