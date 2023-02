Laura Boyer ha muerto este jueves en Madrid a la edad de 57 años. La hija de Elena Arnedo y Miguel Boyer ha fallecido en su domicilio, ubicado en el barrio madrileño de El Viso, una de las zonas más exclusivas de la capital. Ha sido uno de sus cuatro hijos el que ha comunicado la noticia a los amigos y familiares de la hermana de Ana Boyer. No se conocen, por el momento, muchos detalles sobre esta triste pérdida, aunque sí ha trascendido que llevaba tiempo luchando contra un cáncer.

Muy discreta, tanto Laura como su hermano Miguel siempre prefirieron mantenerse en un segundo plano, cuando su padre, Miguel Boyer contrajo matrimonio con Isabel Preysler y pasó a acaparar la atención de los medios. Laura era economista de profesión y ejerció como tal durante unos años, tras finalizar sus estudios. La hija de Miguel Boyer contrajo matrimonio bastante joven, con tan solo veinte años, en un enlace en el que su padre fue el padrino, a pesar de que en ese momento, las relaciones familiares atravesaban una etapa un tanto tensa.

No hay que olvidar que tanto Laura como su hermano Miguel nunca llegaron a mantener una relación estrecha con Isabel Preysler -tampoco con su hermana, Ana Boyer- debido a la separación de su padre de su madre, Elena Arnedo. Un divorcio complicado que, para sus hijos, marcó un antes y un después. No obstante, Laura fue una de las personas que más estuvo al lado de su padre durante el ingreso del ex político en una clínica de Madrid tras sufrir un ictus.

De hecho, en unas declaraciones al diario ABC, Laura se pronunció por primera vez sobre cómo era la relación con su padre y sobre los rumores de distanciamiento a raíz de su boda con Isabel Preysler: «No es cierto lo que se ha dicho de que estábamos distanciados . Entre nosotros había una gran complicidad, nos entendíamos incluso telepáticamente. Si a veces hablábamos menos era porque alguno de los dos estaba pasando una mala racha y no quería preocupar al otro, pero siempre estaba a mi lado para lo importante, y yo al suyo. Era una unión indestructible que solo pudo romperse con su fallecimiento», dijo entonces la hija de Miguel Boyer, poco dada a hacer declaraciones sobre su vida y mucho menos a exponerse de manera pública.

Una entrevista en la que Laura Boyer se deshizo en halagos hacia su padre: «Transmitía los valores de la educación, del esfuerzo, el amor al estudio, a la lectura, al cine, a viajar y conocer otras culturas. De él heredé su gran fuerza y optimismo. Siempre se tomaba las cosas lo mejor posible, sin dejar de ser fiel a sí mismo. Era un hombre de los pies a la cabeza que amaba a las mujeres, las escuchaba, las tomaba en consideración y las admiraba. Jamás le escuché decir ni una sola palabra machista», dijo. Eso sí, recordó que, antes del ictus, Miguel Boyer le había pedido tener una conversación privada con ella, pero no le dio tiempo: «Antes de su derrame cerebral me dijo que había gente muy mala. Quiso tener una conversación privada conmigo sobre eso, pero no tuvo tiempo y luego ya no se acordaba. Si mi padre tenía problemas, me habría gustado conocerlos», dijo.