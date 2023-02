El zasca de la madre de Íñigo Onieva a Isabel Preysler tras su cumpleaños ‘sin’ Tamara Falcó

Pese a estar inmerso en los preparativos de su boda con Tamara Falcó y en sus negocios, Íñigo Onieva ha hecho uso de sus redes sociales por una muy buena causa. Era hace tan solo unas horas cuando el empresario hacía uso de su cuenta de Instagram para protagonizar una bonita dedicatoria hacia su madre, Carolina Molas, de quien era el cumpleaños. Para ello, el prometido de la marquesa de Griñón compartía con sus más de 100 mil seguidores una tierna imagen de su progenitora felicitándola por su nueva vuelta al sol para después estar presente en una cena probablemente familiar.

Sin embargo, llamaba especialmente la atención que su futura nuera, Tamara, no ha hecho pública ni una sola felicitación hacia la madre de su novio ni ninguna otra prueba con la que dejara entrever haber estado presente en la celebración del cumpleaños. Algo que no parece importar en absoluto a Carolina, que a lo largo de este mediodía ha asegurado a las cámaras de Gtres que el festejo fue «muy bien» y que con la futura esposa de su hijo está «todo muy bien». Unas palabras con las que demuestra que quizá se tratara de una celebración más íntima o que, por problemas de agenda, la ganadora de MasterChef Celebrity no pudo acudir al enclave. Sea como fuere, esta versión también ha sido aclarada por el propio Íñigo Onieva, que ha reaparecido minutos después para desvelar que «todo está perfecto» entre su novia y su madre.

Con respecto al paso por el altar de su hijo y de Tamara, Carolina está dispuesta a no dar ni una sola pista: «Ellos son los que la están preparando», matiza, aclarando así que ni ella ni Isabel Preysler están entrometiéndose en los planes de futuro de sus respectivos hijos, dejando que todo sea organizado tal y como ellos quieran. No obstante, todas las miradas están puestas no solo en los vestidos que lucirá la novia, sino también la madre de ésta y la madrina. Una «rivalidad» que no parece gustar a Molas, y así lo ha reflejado frente a las cámaras: «Yo no pertenezco a ese mundo de outfits ni nada de eso», sentenciaba, desmarcándose de las polémicas que pueda haber entre ella y la también conocida como «reina de corazones», aunque confesando que «ya tiene diseñador, pero no las ideas claras» con respecto al traje que lucirá en el gran día de su hijo.

De esta manera, se ha demostrado una vez más el giro de 180 grados que ha llevado a cabo la madre de Alejandra Onieva en esta nueva etapa de su hijo con Tamara Falcó. Pese a que Carolina tendía a ser una persona que hablaba con los medios de comunicación sin reparo, ahora su postura es mucho más comedida que en un principio, dejando que sean ellos quienes hablen sobre su futuro. Algo que ya hacía cuando tuvo lugar la crisis entre ellos, desmarcándose de la primera plana y pidiendo encarecidamente a la prensa que hable con los protagonistas de la historia sin que sus familias estén de por medio.