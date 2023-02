Hay una firma que no puedes (y ni podrás) olvidar. Se trata de Golden Goose, marca que está en lo más alto y que se ha convertido en un verdadero objeto de deseo para todos aquellos fashionistas. Y sino, que se lo digan la mismísima Tamara Falcó. Pese a que su estilo puede parecer, a priori, más formal, lo cierto es que la marquesa de Griñón también se ha unido a la tendencia que lleva varias temporadas y que promete quedarse para siempre.

La hija de Isabel Preysler lo tiene claro y es que, para el día a día lo mejor es combinar los looks con zapatillas deportivas. Por eso, confía en Golden Goose, una marca que se ha hecho viral en los últimos meses y por la que apuestan numerosos rostros conocidos.

No es la primera vez que Tamara Falcó se decanta por estas zapatillas que se caracterizan por tener una estrella en su diseño. Unas sneakers de lujo que ha confirmado que no pueden faltar en su extenso zapatero.

Ana de Armas, que atraviesa un gran momento profesional al encontrarse nominada en los Premios Oscar (que tendrán lugar el próximo 13 de marzo), lo tiene claro y es que, Golden Goose no falta en sus looks. Son reiteradas las ocasiones en las que la actriz se ha decantado por este tipo de calzado. Tal y como se puede ver en la fotografía superior, cuenta entre sus sneakers preferidas de la mencionada marca con el modelo clásico en color blanco con la estrella en color azul. Un must perfecto para el día a día y levantar cualquier tipo de look para transformarlo en tan solo un abrir y cerrar de ojos en un verdadero lookazo.

Vicky Martín Berrocal también se ha sumado a esta tendencia que además de aportar comodidad hace que no perdamos el estilo y el glamour. Alba Díaz, Sassa de Osma entre otras, no se las quitan de los pies para sus looks más casual.

Y no solo las estrellas del celuloide nacional se han decantado por estas zapatillas, sino que su éxito ha llegado hasta el otro lado del charco. Selena Gomez, Taylor Swift, Megan Fox o el tristemente fallecido Virgil Abloh, que que fue el responsable de llevar la moda urbana y las sneakers a la pasarela.

Goolden Goose

La firma, nacida en Venecia, fue fundada en el año 2000 por el matrimonio formado por Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo. Sus zapatillas, elaboradas de manera artesanal cuentan con dos señas de identidad inconfundibles, la estrella en el lateral y su aspecto envejecido. Características con las que aportan ese toque claro a aire retro que tanto se lleva desde hace ya varios años. En cuanto al precio, sus modelos no suelen bajar de los 350 euros, por lo que se consideran todo un lujo.