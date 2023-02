Ana de Armas vs. Catalina Middleton: clona sus looks más extremos para dar en el clavo en entretiempo

El entretiempo está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de dar la bienvenida a unos meses tan especiales y llenos de felicidad que con una serie de prendas adecuadas para la fecha. Y es que, dentro de escasas semanas habrá que decir adiós a los abrigos y a las chaquetas para dar paso a otras opciones cargadas de colores vivos y alegres, sinónimo de que las temperaturas comienzan a subir.

No obstante, hay algunos rostros conocidos que ya han querido dar la bienvenida a esta nueva etapa del año por todo lo alto y a golpe de lookazos. Este es el caso de Catalina Middleton y de Ana de Armas, que pese a formar parte de esferas completamente distintas, saben distinguir a la perfección lo que es un atuendo perfecto de lo que no, y así lo han reflejado en algunas de sus últimas apariciones públicas, las cuales no han pasado desapercibidas.

En primer lugar, ha llamado especialmente la atención el traje rojo de la esposa del príncipe Guillermo, marcado por la sofisticación y la elegancia. Se trata de un dos piezas brillante de blazer con hombreras y pantalón fluido a tono bastante fácil de clonar a un precio mucho más reducido que el original, sin que el bolsillo tenga que notarlo de manera considerable. Si quieres conseguir una imagen muy similar a la de la princesa de Gales, tan solo necesitarás una americana roja clásica con cuello de solapas, hombreras afiladas y botones dorados, disponible en firmas como la de Laura Bernal por un precio que gira en torno a los 280 euros. Por otro lado, esta marca también dispone de un pantalón rojo de campana a tono con tiro ligeramente elevado. Un conjunto que, de ser tu alternativa perfecta, te costaría un total de 407 euros.

Convertida en toda una estrella de Hollywood, Ana de Armas ha sabido cómo pulir su estilo y adaptarlo a su figura al máximo, convirtiéndose en toda una it girl a lo largo y ancho del globo. Es por ello que no resulta en absoluto extraño que no se pierda ni una sola de las tendencias que más presentes están en el planeta, como por ejemplo la de los monos y los petos. Recientemente, pudo verse a la cubanoespañola paseando con un mono denim de manga larga y detalle de cinturón en color crudo. Una prenda que ahora ha sacado a la luz la firma Aueronautica Militare en un corte muy similar, con tejido de gabardina e inspiración boiler por un precio rebajado de 199 euros, habiendo llegado a costar casi 400 euros. Una opción que también está disponible en color negro con cremalleras a contraste por el mismo precio, que puede llegar a solucionarte cualquier duda de un outfit tanto para una ocasión más especial como para otra más cotidiana, ya que se trata de una prenda bastante versátil.