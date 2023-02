Una prima de Enrique y Guillermo, protagonista de la primera boda lésbica de los Windsor

Una coronación, un nacimiento, una reconciliación en el aire y una boda gay. La agenda de los Windsor este año que acaba de empezar se presenta cuanto menos intensa, pero está claro que la presencia de todos -o de alguno- de los miembros de la Familia Real será obligatoria en varios de los eventos privados que afecten al clan. Por ejemplo, la boda de Ellen Lascelles.

La tataranieta del rey Jorge V y prima de los príncipes Guillermo y Enrique, y su novia, la australiana Channtel McPherson, se han comprometido. Así lo han confirmado las dos a través de sus redes sociales, donde han compartido algunos detalles de su compromiso, un tanto peculiar, por cierto. Y es que la pareja se ha regalado un par de anillos con forma de gato. «El día de Año Nuevo, Channtel me pidió que me casara con ella y convirtió lo que fue un 2022 increíble en un 2023 aún más increíble», comentó Ellen a su entorno para hacerle partícipe de la buena noticia, según confirman fuentes cercanas.

La suya no será la primera boda gay entre los Windsor -hay que recordar el enlace del primo de la Reina Isabel, Lord Ivar Mountbatten-, pero sí que será la primera entre dos mujeres, al menos de manera oficial.

En la actualidad, Ellen y Chan -como se conoce a su prometida- vive en viven en Lennox Head en Nueva Gales del Sur, en Australia, con sus dos hijos, Jack Marley Hermans y Penny Moon Hermans, fruto de una relación anterior con el australiano Michael Hermans. Nacida en diciembre de 1984, Lascelles es la mayor de los tres hijos de Jeremy Lascelles y su primera esposa, Julie Baylis. Jeremy era el pequeño de los hijos de Jorge, conde de Harewood y Marion Stein, hijo a su vez de María, la única hija de los Reyes Jorge V y María de Teck.

A pesar de que Ellen aún ostenta un lejano puesto 74 en la línea de sucesión al trono, lo cierto es que se encuentra muy desvinculada de todo lo que tenga que ver con la Corona, es más, presume de ser un espíritu libre.

Ellen Lascelles (middle, pictured with Lady Harewood & Lady Primrose Potter) has announced her engagement to her girlfriend Chan, congratulations! 🥳🌈

She is the the daughter of The Hon. Jeremy & great-granddaughter of Princess Mary, Princess Royal and Countess of Harewood

