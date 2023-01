Queda menos de una semana para que salga a la venta la polémica biografía del príncipe Harry y poco a poco van saliendo a la luz detalles de este libro, que promete dinamitar los cimientos no solo de la nueva monarquía de Carlos III, sino también la estructura de la familia Windsor. Una biografía cuyo título es ya toda una declaración de intenciones -Spare, respuesto-, pero que responde a una tradición legitimada y muy por la institución: la necesidad de que haya un heredero y un ‘repuesto’. Sin embargo, el príncipe Enrique ha recurrido a este título y le ha dado una connotación negativa, como si a él nunca se le hubiera dado ‘su lugar’ en la institución.

Ya desde que los duques de Sussex tomaron la decisión de abandonar ‘La Firma’ y ser independientes, las críticas hacia la Familia Real por parte de la pareja fueron una constante, especialmente en la entrevista que ambos concedieron a la presentadora Oprah Winfrey, donde hablaron de racismo entre los Windsor y de pensamientos suicidas por parte de Meghan Markle por el acoso al que se había visto sometida.

Unas afirmaciones que han repetido a lo largo de la docuserie que recientemente se ha emitido en la plataforma Netflix, donde han hecho nuevas críticas hacia la Familia Real, sobre todo, por la falta de protección a los Sussex, según su propia versión. Sin embargo, parece que el plato fuerte está aún por llegar.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV

— 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023