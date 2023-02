Cinco meses después de que Nacho Palau (50) comunicara a través de su cuenta de Instagram que había comenzado un tratamiento contra un cáncer de pulmón, que le fue detectado tras un precipitado ingreso en un hospital de Valencia a su llegada de Supervivientes, el ex de Miguel Bosé regresa a los platós de televisión el próximo sábado. Concretamente al que será el segundo programa de la nueva temporada de Déjate querer.

Así lo ha anunciado Telecinco este mismo domingo tras la primera entrega del formato, que supuso, anoche, la vuelta a las primeras filas de Mediaset de Paz Padilla tras meses apartada de la pequeña pantalla, así como el regreso de Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, tras el supuesto affaire del ex guardia civil con Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content. En propias palabras de Palau, su visita a Telecinco es «para darle voz a los enfermos de cáncer, me parece héroes». Una enfermedad contra la que tanto él como su madre luchan.

Durante la entrevista, y según desvela el anuncio de promoción, Nacho hablará además de su actual relación con Miguel Bosé quien, al parecer, se ha mostrado de su lado durante todo este tiempo pese a haber protagonizado sonados enfrentamientos, desde su ruptura definitiva, por los cuatro hijos por maternidad subrogada que tienen en común. «Cuando perdí la voz sentí mucha empatía con Miguel [Bosé]. Él me dijo que no me preocupara, que estaba ahí», dice. De hecho, cuando saltó la noticia acerca de su dolencia, la periodista Isabel Rábago aseguró en Ya es mediodía que el cantante, aunque no se ha manifestado públicamente, «estaba al tanto de todo desde el primer momento y conoce de primera mano la situación. Estará al lado de sus cuatro hijos», expresó. Asimismo, en una entrevista que el escultor concedió recientemente a la revista Diez Minutos aseguró que habla «mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre. Mi relación con Miguel es buena porque llevarme mal con el padre de mis hijos es un error».

Fue el pasado 25 de agosto cuando Nacho Palau anuncio que padece cáncer de pulmón. «Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato» comenzaba explicando, para después dar más detalles sobre cómo se encuentra: «Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad», zanjaba.

Desde entonces, el escultor ha detallado que la evolución de la enfermedad es favorable. No obstante «la recuperación será larga». «Dentro de poco me tienen que llamar para darme resultados y hacerme más pruebas. Me han dado quimio y radio a la vez». Asimismo, Nacho ha confesado que «vivir esto con mi madre ha sido horrible, porque ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Y los niños veían la situación. No podía ser».