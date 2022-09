Los familiares de Miguel Bosé, grandes apoyos de Nacho Palau en su lucha frente al cáncer

Después de haber concursado en Supervivientes, Palito Dominguín ha seguido con su carrera artística con total normalidad. Prueba de ello es la reciente inauguración de su exposición de pinturas, la cual ha tenido lugar durante la pasada tarde del 13 de septiembre en Madrid y que ha contado con la presencia de algunos de sus seres queridos.

Pese a que su tío decidió romper su relación con Nacho Palau, lo cierto es que la joven guarda una estrecha relación con el escultor, de la cual se hizo eco durante su paso por los Cayos Cochinos. Es por ello que no ha querido desaprovechar la oportunidad de hablar con los reporteros allí presentes sobre su estado de salud ahora que le ha sido diagnosticado un cáncer de pulmón: “Está muy bien, muy positivo. Como no hay que estar en esa situación, positivo para salir adelante y para luchar con todos. Es una persona muy positiva”, admite, muy orgullosa del valenciano y de que su tío también esté plenamente volcado con él en esta complicada andadura: “Estamos todos súper bien en la familia, lo sigo diciendo todo el rato, estamos súper positivos y súper familiares. Lo hemos estado siempre, pero ahora es como muy bonito, lo dije antes, después de una pandemia, ahora queremos estar bien con todo el mundo y pasárnoslo bien, y todos estamos muy muy bien”, zanja, sin querer entrar en muchos más detalles sobre si cabe la posibilidad de que suceda una reconciliación entre el cantante y su ex.

Como no podía ser de otra manera, su primo, Nicolás Coronado, también quiso acercarse al enclave mencionado para apoyar a Palito en su nuevo proyecto artístico. Una ocasión en la que también se le preguntó por el estado de salud de Nacho Palau, aunque es cierto que no guarda una relación tan estrecha como la de la ex concursante de Supervivientes: “A Nacho le traté más de pequeñito, cuando vivía con mi madre y estaba más por aquí, pero hace muchos años que no le veo. Nos hemos mandado mensajes. Sé que está muy fuerte con un camino muy bonito por delante”, admite, totalmente esperanzado y centrado en la pronta recuperación del protagonista en cuestión.

Quien también quiso hablar sobre el momento vital en el que se encuentra el que fuera su cuñado, fue Lucía Dominguín. Hace un par de semanas, la ahora concursante de Pesadilla en el paraíso entraba en directo en Viernes Deluxe para hablar, además de su fichaje por el nuevo programa de Telecinco, de Nacho Palau: “Está bien, pero preferiría no hablar de ello, es algo muy personal, tenéis que entenderlo. No me corresponde. Da mucha pena, da mucha pena”, confesaba, haciendo gala del gran cariño que siente por el ex de Miguel Bosé: “Sé que a Nacho le queréis mucho, porque él se lo ha ganado. Es un tío fantástico y saldrá de esta como mucha gente sale”, zanjaba.