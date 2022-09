Lucía Dominguín está ultimando detalles para embarcarse en una nueva aventura profesional. El próximo 8 de septiembre, Telecinco se vestirá de granja para dar comienzo a Pesadilla en el paraíso, reality del que forma parte la madre de Palito. Mientras, la hermana de Miguel Bosé se ha sentado en Déjate querer para ofrecer una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha.

Pese a llevar una máscara para tapar las heridas que se ha hecho en el rostro cogiendo espárragos en el campo, Lucía no ha podido esconder sus ojos vidriosos al hablar sobre la muerte de su hija. Bimba Bosé falleció debido a un cáncer de mamá, un duro varapalo para su madre, que aún se encuentra superando esta pérdida. “Sales adelante con apoyo, con entendimiento. Fui capaz de darle la vuelta a la tortilla, porque no me podía levantar, era imposible”, ha comenzado explicando, dejando claro que ser madre es lo más bonito que le ha pasado en la vida. Con un nudo en la garganta, la protagonista ha explicado que al adoptar esa actitud, se dio cuenta de que lo ocurrido “es una cesión de amor que te ha dado tu propia hija, el tiempo que te ha dado para que entiendas lo que es la propia vida”.

Pese a que todavía se derrumba al hablar sobre ello porque su fallecimiento le cambió la vida, Dominguín ha confesado que desde entonces no se permite estar mal: “No me lo puedo permitir, porque tengo tres hijos más, dos nietas, mis amigos…Y esa mujer que está ahí (su hija) es un espectáculo y he tenido la suerte de ser su madre”. Y es que, aunque la hermana de Bosé ya ha hablado en alguna ocasión sobre la muerte de Bimba, nunca había abierto tanto su corazón.

La separación de su hermano

Además, la próxima concursante de Pesadilla en el paraíso ha aprovechado para comentar cómo vivió la separación de su hermano y Nacho Palau. “Me dio mucha pena que se separasen, porque Nacho es un tío súper majo, pero eso no quiere decir que mi hermano sea el malo de la película. En cosas de pareja no te puedes meter”, ha relatado. Asimismo, la madre de Palito ha explicado cuál es la relación entre los hijos de la pareja: “Esos niños han crecido juntos y juntos se van a mantener. Esos niños están más tiempo juntos que el que yo estaba con mis hermanos y yo tengo un vínculo tremendo con ellos. Esos niños se adoran”.

Una sorpresa muy especial

Y es que, aunque ella no se lo esperaba, Lucía se ha sentado en el plató de televisión para recibir una sorpresa. Una de sus ex empleadas de la finca, Carmen, se ha plantado en las inmediaciones de Telecinco para agradecerle públicamente lo buena jefa que ha sido durante los 12 años que trabajó para ella. “Eres una gran persona. Como jefa has sido lo más, además conmigo siempre te has portado fenomenal. Sabes que te tengo muchísimo cariño y que siempre te lo tendré”, ha contado emocionada. Unas palabras a las que Lucía ha contestado con el mismo cariño: “Nos lo hemos pasado muy bien. Se te ve en la cara la bondad que tienes”.