Fue hace apenas 20 días cuando Lucía Dominguín se sentó en Viernes Deluxe para contar toda la verdad sobre la relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé. “Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Palau también ha hecho cosas mal. Han contado mentiras. Miguel está fantástico, cariñoso, agradable…”, confesó. No obstante, también quiso aprovechar la oportunidad para dar una pincelada de cómo era su relación con el televisivo: “Para mí, Nacho es como un hermano, no puedo acabar con esa relación de la noche a la mañana”. Un claro ejemplo de que, pese a apoyar incondicionalmente a su hermano en esta batalla mediática, Lucía sigue guardando especial cariño al que un día fue su cuñado. Y ahora, de nuevo en el espacio televisivo, lo ha vuelto a demostrar.

La madre de Palito ha entrado en directo en el programa para hablar de su nueva aventura como concursante de Pesadilla en el Paraíso, comunicando estar expectante por cómo irá la experiencia. Sin embargo, la protagonista de la velada ha querido dejar el tema a un lado para hablar de su ex cuñado y su estado de salud, pues hace apenas dos días se pudo conocer que padecía cáncer de pulmón. “Está bien”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. No obstante, ha preferido no entrar en más detalles sobre la enfermedad porque considera que es “algo muy personal”. Cuando los colaboradores le han preguntado por cómo ha vivido la noticia, Lucía se ha limitado a responder: “Da mucha pena”.

Como no podía ser de otra manera, la madre de Palito también ha sido preguntada por la reacción de su hermano a la noticia, una cuestión que no ha querido responder al considerar que no le corresponde a ella dar esa información. “Cómo me hacéis esas preguntas”, ha dicho tajante. Y es que, no es ningún secreto que Dominguín guarda una estrecha relación de amistad con Palau, al que siempre ha considerado un hermano más. Pese a todo lo vivido con Miguel Bosé y la batalla mediática y judicial que ha tenido que sufrir, el ex concursante de Supervivientes seguirá siendo un pilar fundamental en la vida de la que un día fue su cuñada. “Sé que a Nacho le queréis mucho, porque él se lo ha ganado. Es un tío fantástico, saldrá de esta como mucha gente sale”, ha finalizado su intervención, dejando claro que ella estará a su lado mientras lucha contra la enfermedad.

Un revés de salud

Hace tan solo dos días, Nacho Palau entristeció las redes sociales con una inesperada noticia. Después de haber pasado dos semanas de pruebas médicas, el ex concursante de Supervivientes quiso tomar la palabra en su cuenta de Instagram para anunciar que padecía cáncer de pulmón. “Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, comenzó la misiva. Tras dar las gracias a todas las personas que se han preocupado estos días por él, el ex novio de Miguel Bosé dio algunos detalles de cómo está afrontando la enfermedad: “A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”. Por último, quiso cerrar el comunicado con una reflexión de lo más emotiva: “Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”.