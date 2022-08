Supervivientes ya ha llegado a su fin y Nacho Palau, al igual que el resto de concursantes, ya ha aterrizado en España para retomar su vida. Tan solo unos días después, ha sido Lucía Dominguín, hermana de Miguel Bosé, quien se ha sentado en Sálvame Deluxe para contar toda la verdad sobre la relación del exconcursante de Honduras y el cantante. Y es que, parece que el paso de Palau por la pequeña pantalla ha abierto una puerta de unión entre él y el hombre con el que ha compartido su vida durante más de 20 años.

Nada más sentarse en el espacio televisivo, María Patiño ha querido preguntarle a la invitada por el concurso de su excuñado. “No lo he seguido de manera constante, pero me ha parecido maravilloso. He hablado con él, pero todo lo que he visto lo he visto muy bien, todo muy bien hecho”, se ha sincerado. Precisamente fue en Honduras cuando Nacho Palau confesó haberse enamorado de nuevo de otro hombre, en un intento de rehacer su vida. Al parecer, la persona que le habría devuelto la ilusión fue Cristian y, tal y como él mismo confesó, probablemente Bosé habría sentido celos al enterarse de la noticia, algo que ha descartado por completo su hermana: “Miguel no tiene celos, no es un tío celoso”.

Y, un tema ha llevado a otro, y la invitada ha acabado hablando de la polémica separación entre ambos y los problemas legales por la custodia de sus cuatro hijos: “Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Palau también ha hecho cosas mal. Han contado mentiras. Miguel está fantástico, cariñoso, agradable… En su casa se está de fábula. No es gruñón lo que pasa es que es perfeccionista, le gustan las cosas perfectas o por lo menos bien hechas”. Asimismo, la madre de Palito se ha desecho en halagos hacia Miguel, haciendo hincapié en que sigue ayudando a mucha gente. Además, ha confesado que cree que el cantante y el exconcursante no llegaron a un acuerdo, por lo que aún siguen con líos de abogados. “Con Miguel nunca he hablado del tema de los niños y yo no tengo derecho a darle ninguna opinión, por mi carácter. Miguel lo pasó muy mal, lo pasó fatal, lo que pasa es que cada uno lo pasa de una manera. Yo no puedo estar en las tragedias de todo el mundo, la tienen que vivir ellos. Yo lo único que puedo es estar ahí si me necesitan”, ha sentenciado.

Y es que, aunque esta relación ha sido bastante turbulenta y mediática a partes iguales, Lucía sigue manteniendo una muy buena relación con el que un día fue su cuñado: “Para mí, Nacho es como un hermano, no puedo acabar con esa relación de la noche a la mañana”. Tal es su amistad que, incluso, la protagonista de la velada ha confesado que guarda una estrecha relación con Cristian, el actual novio del superviviente, que ha decidido acompañarla a los estudios de Mediaset. “Una tarde, antes de la pandemia, fui a casa de Nacho y Cristian estaba ahí. Entre ellos hay mucha chispa, así que simplemente lo supuse. Cristian trabajaba con la mánager de Miguel, pero en aquel momento no hubo nada entre ellos, esto surgió con el tiempo”, ha confesado.

No obstante, antes de salir a la luz la separación de Miguel y Nacho, los medios de comunicación rumorearon sobre una posible relación sentimental del cantante con Toni Cantó, romance que el político negó públicamente. Lucía Dominguín, de nuevo en las inmediaciones de Telecinco, ha explicado que su hermano y el entonces actor sentían una evidente atracción, aunque no ha querido confirmar un ningún momento que entre ellos hubiera pasado algo más. “Toni pasó una época viviendo en nuestra casa. Era un chico guapísimo y encantador. Entre él y Miguel hay atracción, los dos se atraen porque ambos tienen mucho coco, Toni es un tío inteligente”, ha expresado. Por su parte, el político del Partido Popular confesó hace unos días para el portal Upper que, aunque nunca fue su amante, sí que la habría encantado serlo: “Miguel sigue siendo un buen amigo. Si me lo llegan a decir en aquella época..Pero ahora también. Miguel es uno de esos hombres a los que a cualquiera le apetecería conocer”.