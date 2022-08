Nacho Palau inicia el tratmiento contra el cáncer que padece: «Está muy cansado»

El jueves pasado no comenzó de la mejor manera. Vía Instagram y compartiendo un post que se ha llenado de numerosas muestras de cariño, Nacho Palau revelaba que padece cáncer de pulmón. “Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, comenzaba explicando. “Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, finalizaba.

Este viernes, Charo Vega ha visitado el plató de Sálvame y ha sido en ese escenario donde ha revelado revelar más detalles sobre cómo se encuentra en estos momentos el ex de Miguel Bosé. «Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado’”, ha indicado. “Se ha reído y ha llorado y me ha dicho: ‘Charo, te quiero’. Le dije: ‘Tardo dos minutos en estar contigo”, ha añadido.

Además, la ex concursante de Superviventes ha dado a conocer que los que fueron concursante de esta última edición del reality presentado por Jorge Javier Vázaquez han acordado una visita en grupo a la localidad valenciana de Chelva, donde vive Nacho Palau. Gesto con el que pretenden arropar a Nacho en esta dura etapa que tiene que afrontar. Por ahora, no se ha indicado cuando tendrá lugar la reunión, ya que para eso deberán asegurarse de que Palau se encuentra mejor.

Tal y como han revelado en el programa, el artista “está un poco bajo de ánimo”. En las últimas semanas, la preocupación sobre el estado de salud de Nacho Palau crecía, ya que presuntamente fue ingresado en el hospital con el rostro irreconocible. Por su parte, Sálvame se hacía eco de la noticia, aclarando también que Palau había experimentado una serie de problemas respiratorios de los que no se sabían la procedencia, ya que los doctores no habían determinado qué es lo que le estaba sucediendo a Nacho. Dos semanas después, y tras muchas pruebas médicas, los facultativos han dado con la enfermedad que padece el alicantino.

En las últimas horas, Nacho Palau ha mostrado su agradecimiento a todas aquellas personas que se han preocupado por su estado de salud. De hecho y, pese a haber iniciado el tratamiento con tanta rapidez, Palau ha compartido en sus stories de Instagram algunos de los detalles que están teniendo con él tras el anuncio de su dolencia. Sin ir más lejos, Anabel Pantoja ha mandado toda su fuerza al que fuera su compañero de concurso, entre otros rostros conocidos. Asimismo, el escultor cuenta con uno de sus grandes apoyos, su pareja, Christian Villela.