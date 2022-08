Nacho Palau anuncia que padece cáncer de pulmón

El jueves no ha empezado de la mejor manera para Nacho Palau. En torno al mediodía de esta jornada, el exconcursante de Supervivientes tomaba la palabra a través de su cuenta de Instagram para anunciar que padece cáncer de pulmón. Un durísimo varapalo tanto para él como para su familia al que ya están intentando vencer a base de un tratamiento que empezará en breves.

En las últimas semanas, muchos eran los seguidores del ex de Miguel Bosé que permanecían preocupados ante el supuesto ingreso urgente de Nacho en un hospital con el rostro irreconocible. Sálvame se hacía eco de la noticia aclarando además que, a raíz de su viaje a Honduras, Palau había experimentado una serie de problemas respiratorios de los que los profesionales médicos no sabían la procedencia. Ahora, casi dos semanas después de muchas pruebas, los facultativos han dado con la clave que habría hecho que el alicantino no pudiera desarrollar su concurso con total normalidad, ni mucho menos su día a día en su vuelta a España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Habiendo estado ausente del universo 2.0 en los últimos días, ha sido ahora cuando Nacho ha querido explicar a sus casi 50 mil fans el motivo de su retiro temporal en redes: “Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, comenzaba explicando, para después dar más detalles sobre cómo se encuentra: “Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, zanjaba.

Pero su testimonio no quedaba ahí, y como no podía ser de otra manera, Nacho ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que se han preocupado por él: “No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación”. Y por último, Palau ha hecho una reflexión de lo más emotiva sobre lo mucho que valora la importancia de vivir cada momento: “Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”, terminaba, firmando un texto que ha marcado un antes y un después en el panorama nacional.

De esta manera, el exconcursante del reality de Telecinco ha dejado entrever que permanecerá inmerso en su recuperación, la cual espera que tenga lugar lo más pronto posible como la de su madre. Y es que, Lola Medina, progenitora del escultor, también se está recuperando de un cáncer de pulmón que le fue extirpado con éxito y del que ahora los médicos dicen que “está limpia”, aunque, por el momento, aún le quedan algunos síntomas como el cansancio y la falta de ganas, según ella misma contaba en una exclusiva para La Razón.