El pasado viernes saltaban las alarmas en torno al estado de Nacho Palau, cuando Sálvame informaba a su cierre de que el ex de Miguel Bosé ingresaba de urgencia en el Hospital Clínico de Valencia por motivos que se desconocían por el momento, pero con el rostro absolutamente irreconocible. En un primer momento se apuntó a las fuertes alergias que padece desde su paso por Supervivientes 2022 como motivo. Pero pasado el fin de semana se han ido sabiendo más cosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

«Sabemos que se sometió a una intervención y está pendiente de recibir los resultados de diferentes pruebas que se le han ido haciendo. Sabemos que está ingresado desde el jueves, pero por lo que nos comenta el personal sanitario es que ya el viernes de la semana pasada acudió a este centro con la cara muy hinchada y se hizo pruebas en el área de radiología», contó la periodista Arabella Otero. De acuerdo con este testimonio, Palau habría sido sometido a una operación quirúrgica para superar estos problemas alérgicos.

Todos los que conocen al arquitecto han mostrado mucho respeto y hermetismo en sus declaraciones. Son cautos respecto a su evolución: «Al principio se hablaba de algo más suave, pero parece que se le ha complicado. Es la familia quién tiene que decir algo. No podemos hablar de una enfermedad si un paciente no lo dice, pero no es algo tan sencillo», ha dicho Marta López.

El programa Ya es verano ha informado que Nacho Palau sigue ingresado en el hospital de Valencia al que acudió el pasado viernes. Se encuentra estable y descansando en planta. A su lado, absolutamente inseparable de él, está su novio, Cristian Villela. El ex de Bosé habló de su nueva ilusión durante su aventura en Supervivientes, cuando se enfrentó a una prueba en la que tuvo que hablar del significado de la palabra Amor para él: «Actualmente para mí es una palabra: Cristian, una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel». Palau dio algunos detalles sobre su relación: «Es un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y que aprovecho para decirle que estoy agradecido por todo lo que está haciendo por mí y por mi familia». Asimismo, expresó su mayor deseo: «Lo adoro y lo quiero muchísimo y espero durar muchos años más con él si puede ser».

Los colaboradores de Sálvame fueron los primeros en dar la poca información que tenían sobre Nacho Palau. Kiko Matamoros creía que su ingreso se podía deber a las secuelas por comerse una tarántula en Honduras. Por su parte, Lydia Lozano apuntaba que «tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de apnea (…) Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa». Más preocupada estaba Marta Peñate: «Se estaba haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados. Esta mañana le escribí, no me ha contestado y me pareció muy extraño porque siempre contesta muy rápido. Le he llamado, le he escrito y no me ha contestado. No sé nada de él».