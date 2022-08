Nacho Palau, ingresado de urgencia con el rostro irreconocible

La última emisión de Sálvame finalizaba con una noticia que hacía saltar las alarmas en todos los rincones del país. El programa de las tardes de Telecinco se hacía eco del ingreso urgente de Nacho Palau en el Hospital Clínico de Valencia, algo que hacía que aumentara la preocupación, tanto de sus seres queridos como de sus seguidores, aunque no se conocía exactamente qué era lo que le pasaba.

Lo cierto es que, desde que finalizó su paso por Supervivientes, el ex de Miguel Bosé habría experimentado ciertas reacciones alérgicas que Kiko Matamoros achaca al momento en el que el exconcursante se comió una tarántula. Pero sea como fuere, ni los profesionales médicos del reality de Honduras pudieron identificar el porqué de este malestar, que hace que a día de hoy Nacho siga teniendo “problemas para respirar”, según han desvelado en Sálvame. Unas afecciones que habrían ido más allá y que habrían provocado que Palau llegara al hospital con la cara muy hinchada, siendo muchos los testigos que aseguran no haberle reconocido.

Un testigo confesó que, a su llegada, el escultor tuvo que ser intervenido en una breve operación para después pasar a la Unidad de Cuidados Intermedios, donde se le estarían realizando una serie de chequeos con el objetivo de descartar cualquier tipo de problema que pudiera suponer dificultades en su día a día de cara a un futuro.

Mientras que el tercer superviviente finalista está apaciguando el dolor a base de calmantes, algunas de sus compañeras de programa han querido explicar, más detalladamente, cuál sería el momento de salud en el que se encuentra Nacho, y qué les ha hecho creer que ésta podría haber empeorado en las últimas horas. En primer lugar, Desy contaba que “está haciéndose unas pruebas de intoxicación”, ya que, “como tiene problemas para respirar, lo tienen que observar. No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene”. Por su parte, Marta Peñate se mostraba mucho más preocupada: “Se estaba haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados. Esta mañana le escribí, no me ha contestado y me pareció muy extraño porque siempre contesta muy rápido. Le he llamado, le he escrito y no me ha contestado. No sé nada de él”, admitía, haciendo que, aún más si cabe, la inquietud sobre el estado de Palau vaya in crescendo.

Este achaque encaja a la perfección con su escasa duración en la prueba de apnea durante la final de Supervivientes, y así lo hacía ver Lydia Lozano en directo: “Tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de apnea (…) Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa”, señalaba.

No obstante, y hace escasas horas, en Diez Minutos aseguraban que Nacho Palau no había sido operado de urgencia, sino que había acudido al Hospital Clínico de Valencia para realizarse una serie de pruebas médicas, algo así como un reconocimiento médico de control sin mayor importancia. Así que, habrá que esperar para saber si el ex del cantante quiere tomar la palabra y despejar la incógnita sobre qué es lo que le ocurre.