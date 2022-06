El plató de Sálvame ha sido testigo de un encontronazo entre Lydia Lozano y Rocío Carrasco. El programa ha comenzado sacando a la luz las quejas de la periodista ante la participación de la hija de Rocío Jurado en el Sálvame Mediafest. “¿Qué cojones pinta esta aquí?”, se ha podido escuchar en unos audios en palabras de Lozano mientras mantenía una conversación en petit comité. Adela González, que era quien presentaba esta tarde de miércoles el espacio, ha indicado que había más audiciones sobre las quejas de la colaboradora sobre la intervención de la madre de Rocío Flores. Ante esta encerrona, Lydia ha expresado, nerviosa que “la conversación entre Alberto, tú y yo es privada”.

Ha sido entonces, cuando Carrasco ha llegado y se ha sentado en el plató para así poder aclarar este conflicto. Antes de que se desatara la monumental, Rocío ha intentado tranquilizar a la comunicadora. «Después del lote de llorar que te has dado…. De verdad, no me gusta que la gente lo pase mal por mi culpa. Que no comprendas ciertas cosas… no me gusta que te sientas mal. He estado hablando con dirección y me voy a casa. Prefiero que tú cantes tranquila y sin ningún tipo de presión… ¡Que no! ¿Qué me iba a ir a casa?», ha expresado Rocío.

«¿Crees que me afecta? Lo que dije estuvo fatal, sí lo reconozco. Pero yo ni mando ni soy la productora. Pero lo has dejado muy claro… Perteneces a la productora. Ahora ya sé que al trabajar en una productora te debo considerar una compañera. A lo mejor yo soy cortita… pero lo he entendido porque tú lo has explicado. Pues bienvenida al club», ha respondido Lydia Lozano. Segundos después, Rocío Carrasco ha respondido en tono conciliador que no tiene ningún problema con la periodista. “Dijiste algo que no deberíamos haber dicho. Aún teniendo el problema que tuvimos yo siempre te he tratado con respeto, con cariño y nunca he tenido ningún tipo de problemas”, ha confesado. «Yo me posicioné al lado del ser, como dices tú… De eso no quiero hablar. A pesar de las circunstancias, siempre nos hemos portado educadamente y sin ningún problema», ha añadido Lydia algo tensa.

«Te lo voy a decir sin ningún tipo de acritud porque quiero que esta noche sea de fiesta. Dices nos hemos tratado con respeto y con educación. Pero yo no hablo de ti en esos términos. No sé si es educación y cordialidad o se puede denominar falsedad. Y te prometo que no tengo ningún problema contigo», ha continuado la hija de La más grande. Es entonces, cuando algunos colaboradores han comentado que Lydia estaba a punto de llorar pese a llevar unas gafas de sol puestas. El programa también ha querido poner un vídeo que no dejaba en muy buen lugar a Lydia y esta se ha levantado de su sillón y ha abandonado el plató al grito de: «¡Hasta aquí he llegado! Después de eso… mi educación ha sido impecable. No voy a entrar ahora y no lo voy a remover». María Patiño ha salido a su rescate, pero sin éxito. Y después, ha sido Rocío Carrasco quien ha intentado calmar a la colaboradora, que se encontraba en pleno ataque de ansiedad.