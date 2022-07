KIOSCO: Del nuevo amor de Paz Padilla a la pareja de Nacho Palau

Como cada miércoles, las revistas ya están en el kiosco, con la salvedad de Lecturas, que adelantó su edición al pasado lunes para publicar un exclusivo reportaje sobre la boda de Kike Calleja, con la presencia de Terelu Campos y Carmen Borrego. Esta semana la gran protagonista es, sin duda, Paz Padilla, que ha recuperado la ilusión junto al fotógrafo Fran Medina, con el que mantiene una relación desde hace un año, aunque no se ha sabido hasta ahora a nivel público.

La revista Semana publica en portada las imágenes de la actriz junto a su nuevo amor. Cuando se cumplen dos años de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, en el mes de julio de 2020, la intérprete ha disfrutado una jornada de descanso en un pantano de Madrid junto a su nueva pareja, Fran Medina. Se trata de un fotógrafo y Guardia Civil con el que, según se ha publicado, la andaluza llevaría saliendo en torno a un año, aunque la pareja ha mantenido una actitud discreta. A pesar de que no entraba en los planes de la actriz enamorarse, lo cierto es que nunca ha cerrado la puerta al amor, ya que, además, su marido hubiera querido que fuera feliz.

No es este el único tema que ofrece la revista en portada, que publica unas imágenes de la boda de Álvaro Castillejo, así como de Isabel Pantoja, tras su actuación en las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, donde dijo que “era una más de ustedes”.

Por su parte, Diez Minutos publica en exclusiva una información sobre la pareja de Nacho Palau. En su paso por Supervivientes, el ex de Miguel Bosé aseguró que estaba enamorado y al que ahora ponemos cara. Se trata de Cristian Villela, un chileno de 52 años al que Nacho ya conocía desde hace tiempo, y que trabajó durante años en el sector de la música en su país, coincidiendo incluso en una productora con Miguel Bosé. Fue el propio Nacho el que, en el Puente de las emociones, quiso hablar de su pareja: «Cristian es un tío que me ha sabido llevar muy bien, quiero darle su sitio, se lo merece. Le echo de menos todos los días». Ahora la revista publica los detalles sobre la pareja del concursante, sus gustos, aficiones e imágenes nunca vistas hasta ahora.

Diez Minutos también ofrece también varios reportajes sobre la boda de Álvaro Castillejo -con Isabel Preysler como madrina-, así como las declaraciones de Isabel Pantoja en su participación en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid el pasado fin de semana.

En el caso de Lecturas, la revista ya vio la luz el pasado lunes con un exclusivo reportaje de la boda de Kike Calleja y Raquel Abad, a la que no faltaron las hermanas Carmen Borrego y Terelu Campos, que posaron radiantes junto a los novios. En cuanto a la revista ¡Hola!, como no podía ser de otra manera, centra su portada en la boda de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, con un amplio despliegue al que no faltó Tamara Falcó, Ana Boyer e Isabel Preysler, que además ejerció como madrina. La revista desgrana todos los detalles de esta emotiva celebración que se llevó a cabo en Sotogrande.

¡Hola! publica también varios reportajes exclusivos, como las vacaciones de Eugenia Silva y Alfonso de Borbón en Formentera, las primeras imágenes de Mar Flores en bikini este verano tras su ruptura con Elías Sacal, la boda de Teresa Andrés y una entrevista con Adriana Abascal, que se sincera tras su ruptura con Emmanuel Schreder, con el que llevaba desde el año 2013.