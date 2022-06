Terelu Campos sorprende a Coyote Dax con un apasionado beso

Terelu Campos y Coyote Dax han protagonizado uno de los momentos más intensos de la segunda edición del Sálvame Mediafest. La presentadora ha sacado a relucir su lado más country y no ha dudado en interpretar uno de los temas más conocidos del músico. Vestida de cuero negro, con chaqueta y botas con detalles de strass, la hija mayor de María Teresa Campos ha interpretado la canción No rompas más, una versión del clásico Achy Break heart de Billy Ray Cyrus.

Una actuación en la que la química entre la colaboradora y el cantante venezolano ha sido máxima. Ambos han interpretado con maestría la coreografía del tema, que fue uno de los mayores éxitos en España hace más o menos dos décadas. Si en el primero de los programas de este especial festival Terelu interpretó más nerviosa la canción Solo se vive una vez con Azúcar Moreno, en esta ocasión se la ha visto más cómoda con la actuación. Tanto es así, que al finalizar la canción, el cantante ha cogido en brazos a Terelu y esta le ha dado un apasionado beso, siguiendo las peticiones del público.

El jurado no ha dudado en alabar el papel de Terelu: “Te has redimido totalmente, lo has hecho bastante bien, con mucho rollo”, le ha dicho Antonio Castelo. A lo que Terelu ha reconocido que se siente más cómoda cantando con hombres, haciendo referencia a su interpretación de la pasada semana con Azúcar Moreno. Bibiana Fernández le ha dicho que ha defendido la canción con maestría, mientras que el locutor Xavi Martínez ha comentado que ha echado en falta un poco más de salseo: «Seguirle el rollo a Coyote», ha dicho.

Por otra parte, Adela González ha dado paso a Carmen Borrego, que ha bromeado con su hermana y el cantante y le ha dicho: «Bienvenido a la familia, cuñado». Unas palabras que han provocado las risas de la audiencia y a las que el artista venezolano ha contestado: «Encantado de ser parte de la familia Campos», ha sentenciado Coyote Dax.

Precisamente, Carmen Borrego se ha convertido en un fenómeno viral a raíz de su interpretación del tema Bomba, con King África. Han sido muchos los que han comentado la actuación de la colaboradora y las redes se han llenado de memes que recogen los mejores momentos de la interpretación. A pesar de que la propia Carmen confesaba en los ensayos que no esperaba un buen resultado de esta actuación, lo cierto es que el curioso dúo ha conseguido poner en pie al jurado. En los últimos días se la ha visto diciendo que «iba camino del cero», algo que confirmaba el coach musical Alejandro Abad, que aseguró que «no afinaba, no tenía ritmo ni actitud». Sin embargo, el resultado ha sido mucho mejor de lo que todos esperaban.