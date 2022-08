Así es Beatriz Archidona, la periodista que ha cogido el testigo de Patricia Pardo en Telecinco

Como suele ocurrir en verano, y especialmente en agosto, muchos son los presentadores que se toman un descanso estival para volver a la rutina después con más fuerza que nunca. Esto es precisamente lo que ha hecho Patricia Pardo, viéndose la cúpula de El programa del verano a tomar medidas y buscar una sustituta temporal a la actual pareja de Christian Gálvez, siendo Beatriz Archidona la afortunada a la que su antecesora deseaba mucha suerte: “Aprovecha tu momento, disfruta y brilla como tú sabes. Eres una profesional extraordinaria y esta es la mejor escuela. Te deseo lo mejor”, pronunciaba en directo.

Después del puente de agosto, la nueva presentadora ha tomado las riendas del programa de las mañanas de Telecinco con muchas ganas e ilusión: “Como hoy es mi primer día, al que no se porte muy bien le voy a hacer que nos haga un Abel Caballero, un bailecito de esos aquí en el plató”, comenzaba diciendo entre risas y aportando un toque de humor al espacio al que había dado pistoletazo de salida con un vídeo en el que el alcalde de Vigo hacía break dance en público.

De esta manera, la redactora de la cadena de Fuencarral ha dado un paso más allá en su trayectoria profesional, pasando de estar tras las cámaras a estar frente a ellas no solo como reportera, sino también como maestra de ceremonias de uno de los programas más destacados del panorama nacional. Una tarea que ya llevó a cabo en 2019 al presentar el espacio de actualidad 120 minutos junto a Miguel Ondarreta.

Dada su gran presencia televisiva a partir de ahora, muchas han sido las personas que se han interesado por saber un poco más acerca del ámbito privado esta comunicadora, a la que se podría definir como una viajera en toda regla. Y es que, pese a ser madre de dos hijos, siempre que tiene oportunidad, Beatriz no duda en viajar junto a su marido y sus pequeños a distintos puntos del planeta para enriquecerse con experiencias. Además, otros de los hobbies que tiene son el de leer poesía, estar cerca de sus seres queridos y la maternidad, de la cual ha aprendido muchísimo y así lo ha reflejado en sus redes sociales: “Es la sensación más animal que he tenido. Yo pensaba que las primeras veces ya estaban cumplidas. Pero quizá, la experiencia, me ha hecho disfrutarlas más. Tienes la sonrisa más generosa que he visto”, escribía ella misma.

Pero las cosas con las que más disfruta Beatriz no quedan ahí, siendo también una gran seguidora del mundo animal, de la película de La bella durmiente, de la música de Alejandro Sanz y de practicar deportes como la meditación, el yoga y el senderismo al aire libre: “Por si cuando sea viejita ya no me tengo en pie. Vamos a aprovechar el tiempo para recorrer el mundo”, zanjaba en sus redes sociales.