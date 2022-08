De Sonsoles Ónega a Patricia Lennon pasando por Marc Calderó: ¿Una ‘vendetta’ a Telecinco?

A comienzos del mes de julio, salía a la luz una información que señalaba directamente a Sonsoles Ónega. La emblemática presentadora de Ya es mediodía decía adiós a su etapa profesional en Telecinco para comenzar una nueva faceta nada más y nada menos que en Antena 3. Un giro de 180º totalmente inesperado para su entorno laboral, a quienes cayó esta inesperada despedida como un jarro de agua fría.

Aunque según algunas personas cercanas a la maestra de ceremonias, ésta fue una decisión muy difícil para ella, lo cierto es que todo apunta a que apenas tuvo tiempo de reacción para llevarla a cabo, motivo por el que quizá no pudo despedirse de la audiencia como hubiera querido. Sea como fuere, en esta nueva andadura cuenta con el apoyo de su padre, Fernando Ónega, quien ha desvelado que se trataba de una oferta imposible de rechazar y que llegaba en un momento profesional perfecto para su hija, que tuvo que ver cómo cerraba otro de los espacios a los que tanta ilusión había puesto: Ya son las ocho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Calderó (@calderomarc)

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, después de la marcha de Sonsoles llegaría la de otro de sus compañeros de programa. Este no es otro que Marc Calderó, que en alguna que otra ocasión suplió a Ónega al frente de Ya es mediodía, y que finalmente, tal vez al no ser escogido por la cúpula de Telecinco como perfecto sustituto de la presentadora, ha optado por decir adiós de manera definitiva a la cadena de Fuencarral. Al parecer, el periodista conducirá a partir de septiembre un nuevo formato matinal producido por Cuarzo en RTVE, contando con la compañía además de Lourdes Maldonado. En el espacio en cuestión, el comunicador tendrá que dar paso hasta a tres horas de actualidad y entretenimiento, en un intento por parte de su nueva cadena para dar cabida a este género, que no ha sido del todo su fuerte durante los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia (@plennon1972)

Tan solo unos días después de darse a conocer la “huida” de Sonsoles y también la de Marc, otro nombre sonaba con fuerza: Patricia Lennon. La que fuera directora de Ya es mediodía también abandonaba definitivamente el programa del mediodía de Telecinco para marcharse a Antena 3 junto a su compañera. Todo apunta a que la directiva se pondrá al frente de un nuevo formato de actualidad de Antena 3, el cual tendrá como maestra de ceremonias a Ónega. Un paso al frente por parte de la cadena, que ha dejado clara su idea de contar con los mejores profesionales de cara a la próxima temporada, sin importarle mucho el “daño” que sus fichajes hayan podido ocasionar a la competencia. Por el momento, no se saben más detalles sobre este nuevo espacio televisivo, aunque promete que no se lo pondrá nada fácil a Telecinco en lo que a audiencias se refiere. ¿Algún trabajador más de Fuencarral querrá marcharse al otro bando en las próximas semanas?