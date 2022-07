La marcha de Sonsoles Ónega de Telecinco sigue dando que hablar semanas después de que la competencia directa del holding italiano, Atresmedia TV revelara en una misiva que la periodista iba a formar parte de su elenco de presentadores estrella. «Sonsoles Ónega ficha por Atresmedia TV. La periodista, comunicadora y escritora se incorpora al amplio y prestigioso equipo de profesionales que integran la División de Televisión del Grupo Atresmedia», comenzó diciendo la empresa de comunicación. «Ónega es, en la actualidad, una de las presentadoras más reconocidas y valoradas por los espectadores y cuenta con una larga y sólida trayectoria en los medios de comunicación. Sonsoles Ónega prepara ya un nuevo proyecto para Atresmedia TV, que verá la luz en Antena 3 la próxima temporada», sentenció el escrito.

De esta manera, la que fuera presentadora de Ya es mediodía y Ya son las 8 se abría paso a un nuevo camino profesional que afronta con la mayor de las ilusiones. Ahora, Diego Arrabal ha revelado en su canal de Youtube que la salida de Sonsoles tiene relación con una polémica que fue protagonizada hace unas semanas por Rocío Carrasco y Marta Riesco.

En contexto, la situación que se produjo tuvo que ver con que la pareja de Antonio David aseguró que la hija de Rocío Jurado le llamó para ofrecerla un trabajo musical. Fue entonces cuando la propia Sonsoles Ónega ratificó la información que dio en su día Riesco. Eso no es todo, porque también aseguró que durante la publicidad había recibido un mensaje de una fuente muy solvente que le confirmó la versión que estaba dando la reportera de El programa de Ana Rosa.

Después, la presentadora se contagió de Covid, motivo por el que estuvo alejada de su puesto de trabajo. De esta manera, Sonsoles no pudo participar en los debates que se generaron en torno a este entramado. Rocío Carrasco se pronunció al respecto, y negó haberse puesto en contacto con Marta Riesco.

Dada la repercusión de este asunto, al poco tiempo de pronunciarse Rocío el tema se disipó. El fotógrafo ha asegurado que Sonsoles Ónega intentó explicar tras su baja quién era esa fuente tan solvente que le había confirmado si se había o no producido aquella llamada de la discordia. Según el paparazzi, sus jefes no se lo permitieron y eso a la comunicadora no le sentó nada bien. “Cuando Sonsoles volvió después de tener covid, le prohibieron hablar de la famosa llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco. Al no poder explicarse de por qué afirmó que la hubo y quedar su profesionalidad en entredicho, dijo: ‘Hasta aquí’”, ha dicho el fotógrafo.

Sin embargo, Sonsoles Ónega no se ha pronunciado al respecto, haciendo gala una vez más de su discrección. Lo mismo ocurre con Rocío Carrasco y Marta Riesco, quienes parecen haber dejado este asunto ya en el pasado.