Los planes profesionales de Sonsoles Ónega en su nueva andadura con Antena 3

Era hace poco más de una semana cuando Antena 3 lanzaba uno de sus comunicados más polémicos. Este no era otro que el anuncio del fichaje estrella de Sonsoles Ónega por la cadena, diciendo así adiós de manera inmediata a la que había sido su casa durante más de una década para comenzar una nueva etapa formando parte del equipo de la competencia. Una decisión que no ha estado exenta de críticas, siendo muchos los seguidores de Ya es mediodía que han considerado un tanto brusca la despedida de la presentadora del programa que conducía.

Una vez Joaquín Prat ha cogido su testigo en el espacio del mediodía de Telecinco, y con las aguas ya más calmadas, han comenzado a salir a la luz los proyectos en los que Sonsoles se ha visto envuelta con Atresmedia y que le habrían hecho cambiar de opinión drásticamente en lo que a su futuro profesional se refiere. Algo que ya adelantaba su propio padre que había sido una “oportunidad única”, la cual se le habría presentado “en un momento perfecto en su carrera”.

Según ha podido saber Semana en exclusiva, durante los últimos días la maestra de ceremonias ha convivido con una “sensación de traición difícil de digerir”. Así lo describía uno de sus excompañeros, considerando este movimiento como un “palo tremendo y una decepción, sobre todo por las formas, habiéndose hecho de una manera rápida e inesperada y sin dar opción a llegar a un acuerdo”, indicaba. Por su parte, Sonsoles está cada vez más tranquila y con ganas de iniciar su andadura con Antena 3, siguiendo una hoja de ruta que ya sus nuevos directivos le habrían indicado: “La idea es que realice algún tipo de especial antes de arrancar un formato con continuidad. Hay que estar cómo funciona dentro del modelo Antena 3”, desvelaba una fuente de la cadena, dejando entrever que ya tendrían ideas para su nueva integrante: “Evidentemente, se habla de un magacín, de poco más de una hora de duración y en directo, para que pueda arrancar en noviembre. Queremos seguir la tendencia líder que tenemos en las tardes (…) Sonsoles da vivacidad a un programa, funciona muy bien en el directo y eso es lo que aún nos cojea en la cadena”, explica para el medio citado uno de los valedores de la periodista en este nuevo comienzo.

Por si fuera poco, este nuevo compañero de Sonsoles también habría quedado dejar constancia en la revista Semana de los últimos momentos de la presentadora en Telecinco, los cuales no habrían sido del todo idílicos: “Lo ha pasado muy mal, sobre todo en la última etapa. Ha visto cómo le imponían según qué cosas y cómo se recrudecía una guerra entre productoras de la que ella no tenía ninguna gana de participar. No se sentía cómoda en una pelea de gatos, ha tenido que ver cómo Sálvame la ridiculizaba. Es una situación que no lograba comprender”, aseveraba la fuente. Pero sea como fuere, la que fuera productora de Ónega, Unicorn, considera la actitud de su extrabajadora como una “auténtica puñalada por la espalda”, más aún teniendo en cuenta que ”ni siquiera la directora, que trabajaba a diario con ella, sabía nada”.