Hace ya más de una semana desde que comenzaron a temblar los cimientos de Mediaset con la inesperada marcha de Sonsoles Ónega. La presentadora decía adiós a su cadena, y por ende a Ya es mediodía, para comenzar una nueva etapa profesional de la mano de la competencia directa: Antena 3. Un cambio que no habría sentado bien a la cúpula de Telecinco, optando por prescindir de los servicios de la hija de Fernando Ónega nada más darse a conocer la noticia de su adiós.

Con Joaquín Prat como perfecto sucesor de la que fuera maestra de ceremonias del espacio del mediodía de Telecinco, finalmente han podido saberse más detalles sobre cómo se forjó este vínculo con Atresmedia. Y es que, al parecer, Sonsoles no habría dado este paso al frente con el objetivo de entorpecer los proyectos de la que fuera su cadena ni mucho menos. Simplemente, se habría visto obligada a tomar una decisión en un periodo en torno a las 48 horas, y, dada la cuantía de la oferta, finalmente aceptó dando así un giro de 180 grados a su currículum y a su vida en general.

Según ha podido saber El Mundo, Ónega se encontraba inmersa en negociaciones con su nueva cadena tan solo dos días antes del anuncio como fichaje estrella de cara a la próxima temporada. Un tiempo muy breve en el que la protagonista en cuestión no tuvo apenas margen para avisar a las correspondientes personas, además de despedirse de los espectadores de la manera en la que se esperaba. No obstante, fuentes cercanas a la presentadora han querido dejar claro al medio citado que la madrileña “ni ha negociado a espaldas de Mediaset ni ha traicionado a nadie. Tampoco es verdad que Atresmedia haya ido a pescar a la competencia para hacer daño, se le hizo una oferta, porque es una de las presentadoras más queridas por la audiencia y ella ha aceptado. La sorpresa fue que estaba disponible… Pero eso ha sido todo”, confiesa su entorno más cercano, defendiendo así a Sonsoles de algunas acusaciones que podrían haberla situado en el ojo del huracán.

Por su parte, Fernando Ónega también dijo para El Mundo que estaba completamente de acuerdo con el movimiento llevado a cabo por su hija: “Yo no tuve ninguna duda, es una oportunidad única que se le ha presentado en un momento perfecto en su carrera, a los 45 años. Me llamó muy nerviosa para contármelo y le dije que, profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar porque es una oferta de esas que solo se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo”, coincidiendo así con el resto de sus allegados. No obstante, las fuentes también han aclarado que para Sonsoles fue muy difícil decir adiós a la que había sido su casa durante más de una década: “Ha sido su cadena durante mucho tiempo, allí ha aprendido muchísimo y deja también un montón de amigos”, zanjaban, buscando el lado positivo a su marcha.