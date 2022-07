Sonsoles Ónega, muy dolida con sus excompañeros: las pruebas que lo confirman

La semana empezaba de la manera más inesperada para Sonsoles Ónega. Pese a haberse consolidado como uno de los pesos pesados de Telecinco, e incluso siendo la elegida por la cadena para dirigir el próximo homenaje por el 50º cumpleaños de la Reina Letizia, la presentadora optaba por fichar por Antena 3. Un gro de 180 grados que no habría gustado nada a Mediaset, que en cuestión de instantes ya confesó haber elegido a Joaquín Prat como su sustituto en Ya es mediodía.

Desde que tuvo lugar este repentino “adiós” por parte de la hija de Fernando Ónega, muchas han sido las personas de su entorno laboral que han lanzado una serie de pullas que no han pasado desapercibidas para la audiencia. En primer lugar, Mayka Navarro protagonizaba una conexión con el plató desde Barcelona en la que aprovechaba para dirigirse a Marc Calderó con un mensaje cargado de intenciones: “Oye, que me alegra muchísimo verte ahí sentado. Te envío un beso muy grande, a ti y a todo el equipo”, pronunciaba, haciendo referencia a la posición temporal de su compañero como maestro de ceremonias del programa del mediodía de Telecinco. Pero las reacciones no quedaban ahí, y durante la pasada tarde con motivo del cumpleaños de Carmen Lomana, Alba Carrillo admitía que en el trabajo “había turbulencias”, probablemente causadas por la marcha de la que fuera su compañera de programa.

Todo el apoyo y la suerte a @sonsolesonega en su nueva etapa en @antena3com

No sólo son incapaces de desearle suerte a su compañera sino que al mas puro estilo salvamita una de ellas le hace burla

De pena la falta de categoría!#PdV13J #YaEsMediodia13J pic.twitter.com/OTSt8iuDGt — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) July 13, 2022

Sea como fuere, lo cierto es que Sonsoles no tuvo oportunidad de despedirse del espacio que había estado conduciendo durante tanto tiempo, y tampoco del equipo. Algo que, sumado a las actitudes de algunos de estos, no le habría gustado mucho, razón por la que ha dado “me gusta” a un tweet que no ha pasado desapercibido para sus seguidores de Twitter: “Todo el apoyo y la suerte a @sonsolesonega en su nueva etapa con @antena3com. No solo son incapaces de desearle suerte a su compañera sino que al más puro estilo salvamita una de ellas le hace burla. ¡De pena la falta de categoría”, escribía un usuario de la plataforma. Unas palabras con las que la comunicadora parece estar muy de acuerdo y así ha querido demostrarlo al dejar constancia de su disgusto de manera pública.

Bienvenida al barco, @sonsolesonega! Mucha suerte y a por ello!!🧡 https://t.co/5V6BT2MaWJ — Roberto Leal (@RobertoLealG) July 12, 2022

Una nueva etapa con grandes apoyos

Aunque podría decirse que no ha salido de la mejor de las maneras de Telecinco, Sonsoles puede presumir de dar comienzo a una nueva etapa laboral rodeada de grandes profesionales que la apoyan. Roberto Leal o Jorge Fernández han sido algunos de sus nuevos compañeros que no han querido dejar pasar la oportunidad de dar la bienvenida a Ónega de manera pública, al igual que lo ha hecho Eva González, que se ha mostrado muy feliz con esta nueva llegada a la plantilla de la cadena. Ahora, todos los ojos están puestos en la presentadora, que ya ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto del que aún no se saben muchos detalles, aunque todo apunta que ejercerá como gran competencia de Sálvame durante las tardes.