La cara y la cruz del convulso año de Roberto Leal

Roberto Leal está de actualidad. El presentador ha sufrido un revés a escasos días de terminar el año. El comunicador es el hilo conductor de Lego Masters, sin embargo, Antena 3 ha tomado la determinación de adelantar la final para evitar que siga bajando la audiencia, ya que tiene que competir con La isla de las tentaciones el mismo día. Esta propuesta de entretenimiento no ha tenido el éxito deseado y, si bien arrancó sus emisiones el pasado 15 de diciembre con una audiencia media de un 13,2% (1.4448.000), el espacio sufrió un batacazo en su segunda entrega. El programa cayó hasta un 9,1%. De esta manera, la final arrancará este viernes a las 2 de la mañana, hecho que ha sido criticado.

A través de las redes sociales, el andaluz ha querido agradecer a la cadena que hayan contado con él para este proyecto. «Ha sido una suerte gigante @atresmediacom pensase en mí para currar junto a un equipo de profesionales inagotables, con mucho talento y pasión, como ha sido el equipo de @shineiberia para un formato mágico como este (dirección, realización, redacción, guion, operadores, iluminación, sonido, técnicos, arte, maqui, pelu, sastrería, edición…todos)», ha comentado orgulloso.

Por otro lado, Leal ha participado en el programa presentado por Alberto Chicote en la Sexa, Fuera del mapa. Durante su intervención, el periodista ha hablado sobre cómo se adentró en el mundo de la televisión, de su entorno y de la relación que tiene cn la fama.»He intentado que la fama no se me suba a la cabeza», ha dicho Roberto Leal cuando Chicote le ha preguntado que cómo se siente al ver las audiencias de Pasapalabra.

«Siempre he tratado de huir de eso. El hecho de que el programa lo haga está bien, tú estás dentro y te sientes partícipe y tienes que disfrutarlo y estar orgulloso de lo que estás haciendo, pero siempre hay que pensar que no será para siempre», ha revelado el andaluz.

Sobre las redes sociales, el presentador también se ha pronunciado y ha dejado claro que procura no prestarles demasiada atención y que solo tiene en cuenta las críticas de las personas de su entorno. “Gente que te quiere, lo hace por lo que tú eras”, ha dicho.

Tras mucho esfuerzo y trabajo, Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores de moda. Soy irascible, no me gusta la mentira y los abusos de poder… Pero nunca me he ido mal de un trabajo, no me gusta pegar portazos y hay que dejar la puerta entreabierta por lo que pueda pasar», ha asegurado.

En Fuera del mapa, se ha sincerado sobre cómo se comporta con su entorno más cercano. «Con mis amigos del pueblo no hablo de tele. Vamos a desayunar tostada gorda y café en vaso hirviendo. En tu pueblo, tus raíces, tu madre y los pies en la tierra no necesitas nada más», ha explicado el sevillano.