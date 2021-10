Este miércoles se han anunciado los ganadores de la 68 edición de los Premios Ondas. La gala se celebrará a mediados del mes de noviembre, en concreto, el día 16, en el Teatro Coliseum de Barcelona y se espera que asistan numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Un año más, Radio Barcelona, de la cadena SER, ha reconocido el trabajo de 26 profesionales del mundo de las ondas, la publicidad, la televisión y la música, con la particularidad de que, en esta edición, los premios cuentan además con el apoyo oficial de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Este año se ha logrado superar el récord de participación, con más de 550 candidaturas procedentes de 17 países de todo el mundo. Entre los galardonados se encuentran figuras como Roberto Leal, la cantante Aitana o el veterano periodista Iñaki Gabilondo. Esta es la lista completa.

Iñaki Gabilondo quien, a sus 79 años ha anunciado su retirada, ha sido reconocido con un Premio Ondas Especial «por su dilatada carrera radiofónica al servicio de la radio y de sus oyentes, por la dignidad con la que ha desarrollado su labor como periodista en tiempos difíciles y por su fidelidad a los proyectos profesionales emprendidos en diferentes etapas de la Cadena SER».

En el ámbito de la televisión Roberto Leal ha sido reconocido como mejor presentador.»Quién me iba a decir esto de pequeño cuando quería ser astronauta. Aunque algo parecido debe sentirse con los pies en el suelo cuando llevo todo el día en volandas. No sé qué decir, solo… Gracias», ha escrito Leal en sus redes sociales al enterarse de la noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Leal (@robertolealg)

Antidisturbios y Vamos Juan han sido premiadas como mejor ficción, de la misma manera que se ha reconocido el trabajo de Álvaro Morte «por su solvente y carismática interpretación del profesor», y Vicky Peña, «por darle aire fresco no solo la serie sino a la ficción española».

Aitana ha sido galardonada ex aequo en la categoría fenómeno musical del año «por ser una de las artistas más relevantes del pop nacional de los últimos años» junto a Pablo López «por la increíble labor de su gira Mayday&Stay Tour». «Qué decir… No me creo todas las cosas bonitas que me llevan pasando desde hace ya cuatro años. Gracias Premios Ondas de corazón por otorgarme semejante premio. Gracias a toda la gente que trabaja conmigo y qué están ahí diariamente, disfrutamos el camino juntos. Nos vemos en la gala», ha escrito la cantante.

El documental Eso que tú me das sobre la figura de Pau Donés, de Atresmedia, el cantante Mikel Erentxun, el contenido de Playz (RTVE) o la televisión canaria por su cobertura relacionada con la reciente erupción del volcán en La Palma son otros de los galardonados de esta edición.

También se ha premiado al programa Què t’hi jugues (Ser), al Concurso Nacional de Podcast Escolar promovido por Eloquenze (RNE) como mejor idea radiofónica, a El Pirata y su banda (Rock FM) con una mención especial del jurado a mejor programa de radio y, ‘ex aequo’, a Deforme Semanal Ideal Total (Radio Primavera Sound) y Estirando el chicle (Podium Podcast) como mejores programas de emisión digital.