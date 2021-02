Roberto Leal, padre por segunda vez de un niño que se llama Leo

Roberto Leal ha sido papá de nuevo de un precioso niño llamado Leo. El pequeño nació este pasado lunes 22 de febrero en un conocido hospital madrileño en un parto que se desarrolló con total normalidad y sin complicaciones, tal y como ha desvelado la revista ‘Hola’. Se trata del segundo hijo del presentador con la periodista Sara Rubio y llega tres años después de estrenarse en la paternidad tras el nacimiento de Lola.

Fue el pasado 15 de enero cuando el sevillano desveló el sexo del retoño que esperaba junto a su mujer. Lo hizo en ‘El Hormiguero’, ante un Pablo Motos que le hizo un guiño a su ‘Pasapalabra’ para sonsacarle la información: «Con la n, sexo del bebé». Tan simpático y natural como de costumbre, Roberto Leal no tuvo problemas en desvelarlo en pleno directo: «No lo había dicho, pero he hablado con Sara y no hay ningún problema. Al contrario, yo creo que es bonito. Va a ser niño, la parejita. Niña, y ahora niño, así que muy guay».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Leal (@robertolealg)

El presentador y su mujer han vuelto a hacer gala de su gusto por el hermetismo y por mantener su vida alejada de los focos y no han hecho público -al menos de momento- el nacimiento de su hijo en sus redes sociales, donde sí que compartir con cuentagotas contenido junto a su hija Lola, que ya tiene a su perfecto compañero de juegos. Ahora que la pequeña ya empezaba a dejarles dormir, deberán volver a acostumbrarse de nuevo al duermevela y a cambiar pañales de madrugada. Una tarea que afronta con la mayor ilusión del mundo ya que un niño cambia la vida a sus padres y se convierte en su motivo de sonrisa diario.

Hace tan solo unos días que Roberto Leal pasaba por ‘Que siga el baile’, el espacio de Sara Carbonero en Radio Marca. Allí su compañera le preguntó por los nervios ante la inminente paternidad y el andaluz confesó que lo que más le inquietaba era la crisis sanitaria motivada por el coronavirus. Sara y Roberto tenían cierta incertidumbre sobre el alumbramiento en tiempos de pandemia: «Mi preocupación es esa porque hay mucho desconocimiento por el tema», comentaba. Afortunadamente, ha salido todo fenomenal.

El nacimiento de Leo le llegada al presentador de ‘El desafío’ en un momento excepcional. El año pasado estrenó un nuevo chalé que ha convertido en el hogar perfecto para vivir junto a su mujer y dos hijos. Con tan solo 41 años puede presumir de tener un brillante currículum profesional. Ha conducido programas de auténtico éxito como ‘Operación Triunfo’, que lo catapultó a la fama. En abril se cumplirá un año de su fichaje por Atresmedia, con quien firmó un generoso contrato que le brinda lo necesario para cumplir con sus necesidades y la de su familia. En su haber está conducir formatos que triunfan como ‘Pasapalabra’ o el mencionado al principio del párrafo, que se emite en prime time cada viernes.

Sara Rubio y Roberto Leal se casaron en 2015 en una idílica ceremonia en Las Vegas, al más puro estilo Elvis Presley. Durante una de sus visitas al programa de Pablo Motos, el hispalense contó como conoció a la madre de sus hijos: «Ella trabajaba haciendo prácticas en ‘Equipo de Investigación’ y yo sustituía a Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevo duros, zanahoria rallada y remolacha. Me senté a su lado y tiré de acentito, luego nos tomamos un café y tardamos poco tiempo, solo me costó 5 o 6 meses».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Rubio (@sararubio__)



Ahora han conseguido formar una preciosa familia que desde esta semana cuenta con un miembro más.