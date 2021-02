Sara Carbonero ha protagonizado una curiosa anécdota este jueves por la tarde durante su espacio ‘Que siga el baile’ de Radio Marca. El entrevistado de hoy ha sido un hombre que conoce muy bien y que ha sido vital en la vida profesional de la periodista: Pedro Piqueras. El presentador de la edición nocturna del telediario de Telecinco ha entrado por teléfono para charlar sobre asuntos tan variopintos como la pandemia, su vocación frustrada o de cómo se convirtió en el ‘padrino’ de la periodista para su fichaje por Telecinco.

«Hombre discreto, tranquilo, humilde y amigo de sus amigos, uno de mis maestros, de mis faros…es un placer saludar a Pedro Piqueras». Así ha saludado la comunicadora a quien fuera su compañero. «Yo no doy entrevistas casi nunca porque tengo la sensación de haberlo dicho todo y no tengo redes porque no me gusta nada que entren en mi intimidad, pero no podía evitar hablar contigo, Sara. Estoy pendiente de ti y sé que todo te va muy bien», contestaba el presentador.

La relación entre ambos tiene parangón a la de un padre con su hija. Piqueras fue el responsable de que Carbonero acabase siendo la cara visible de los deportes en Telecinco hace una década. Él era director de informativos y la mujer de Casillas se encontraba por aquel entonces comenzando su carrera profesional en la competencia.

Piqueras la vio en la tele y enseguida supo que debía convencer a su jefe (Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset) para incorporarla a la plantilla: «Un día vi a una chica guapísima en La Sexta y sabía que iba a ser la bomba en informativos o deportes. Tenía que llevármela. Me costó muchísimo porque Ferreras (director de la cadena) no la soltaba. Al final quedamos para cenar Paolo Vasile y yo con ella. Cuando nos quedamos solo me dijo: «Es la mujer más bella que jamás he visto… fuera de Italia. Y se vino con nosotros». Así fue como el italiano se quedó prendado de la periodista.

Desde el principio, Sara Carbonero y Pedro Piqueras se hicieron íntimos. Ella le tuvo como mentor y él como una alumna aventajada por la que apostó desde el minuto 1. Ella le devolvió la confianza convirtiéndose en un rostro referencia en la pequeña pantalla. Su relación profesional se extrapoló a fuera de los platós hasta acabar convertida en una sólida amistad que hoy en día perdura. Incluso, Iker y Sara han acudido a barbacoas y a otros planes celebrados en la casa que el manchego tiene en la sierra de Madrid.

Carbonero no ha podido evitar emocionarse y ha estado al borde de las lágrimas con las palabras de afecto que le ha dedicado su compañero: «Sara me ha demostrado siempre que es una chica tímida, buena, amiga de sus amigas y una mujer muy valiente frente a la vida como todos sabemos». Ella ha recordado cuando viajaron a Oporto él y otros amigos hace dos años para hacerle una fiesta sorpresa por su cumpleaños, en 2019.

Durante la entrevista que le ha realizado su ‘ojito derecho’, Piqueras también ha hablado de cómo está llevando ser portavoz de las trágicas noticias que deja día a día la pandemia: «Cada cifra de muertos me parece un horror. Pero es verdad que cuando ayer dimos 370 fue satisfactorio ver que había menos que el día anterior. Es un dolor, pero es alegría porque bajan las cifras y nos acercamos al final. Pero es penoso que todas las noticias sean negativas y por eso siempre procuro que al final del telediario las noticias sean positivas para olvidar que estamos en un fango de dolor», explica.

El albaceteño también ha vuelto a hablar de su vocación frustrada: “Soy periodista aunque mi primera vocación fue la de cantante. De joven me metía en mi cuarto y con un palo y un cordel cantaba canciones de Serrat. Cantaba bien, estaba en un grupo (‘Cambalache’) e intervine en algún programa de televisión, pero poco más. Me han dicho muchas veces de grabar un disco, pero nunca lo he hecho”. Finalmente, aparcó la música y se centró en informar: “Después vendría la vocación de periodismo, pero fue aprendida. A veces pienso que en ciertos momentos de mi vida me he ido preparando para esto. Con 66 años que voy a cumplir me he encontrado con que esta profesión me gusta realmente. Noto cansancio, sobre todo de estar tanto tiempo de estar saliendo a las 22:00 horas de la noche y de no hacer vida con tu gente… se hace duro”, ha concluido.