Desde que recibió el alta, Sara Carbonero nos ha dejado mensajes muy emotivos en sus redes sociales: "Hace apenas unos minutos, una buena amiga a la que “le gusta demasiado mirar la belleza”, ha capturado, para “regalarme”, este atardecer. Es único y desde hoy, es nuestro. Me ha hecho mucha ilusión porque aunque ella no lo sabe (o quizá sí), en el fondo me está dando un pedacito de su alma" .