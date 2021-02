Para todos supuso un gran impacto conocer el nuevo ingreso hospitalario de Sara Carbonero, lo primero que se pensó es que la periodista había tenido una recaída en su enfermedad, un cáncer de ovario por el que fue intervenida en el pasado, concretamente en 2019, llenando de preocupación y desasosiego a propios y extraños. Pero no, no es ese el motivo por el que ha vuelto a ponerse en manos de los médicos, tal y como lo han desmentido fuentes cercanas a Sara.

Aunque no se saben las causas reales de su actual paso por quirófano, lo que si ha trascendido es que no es nada grave y está alejado de un nuevo tumor. Sería algo más sencillo y de fácil recuperación ya que, esas mismas fuentes, tal y como ha comentado Sonsóles Ónega en su programa ‘Ya es mediodía’, han informado que “no hay recaída, si hay operación pero no tiene nada que ver con eso”.

A pesar de que su reciente ingreso es por un problema leve de salud, su familia y sus amigos más íntimos no se han separado de ella. Su marido, Iker Casillas, su hermana, Irene Carbonero, y su mejor amiga, la también periodista Isabel Jiménez, han estado pendientes de su estado en todo momento.

Esos mismos allegados a la comunicadora han afirmado que la recuperación de la periodista siendo muy rápida y será en breve cuando pueda volver a sus quehaceres rutinarios. Otra cosa de la que aún no se sabe nada tiene que ver con su salida del hospital, ya que la fecha en la que pueda recibir el alta aún no se ha revelado. De todos modos, se dice que ese día está muy cerca.

Lo que si se ha sabido gracias al programa de Telecinco ‘Ya es mediodía’, es que prácticamente con toda seguridad Sara se reincorporará a su trabajo la semana que viene y lo más probable es que lo haga a principios de semana, así que los oyentes volverán a escucharla en apenas tres o cuatro días a través de los micrófonos de Radio Marca, la emisora a la que volvió hace poco y que fue uno de sus primeros destinos como periodista.

Según las mismas fuentes, Carbonero no quiere dejar pasar mucho tiempo para hablar a sus incondicionales y está deseando reiniciar sus labores como locutora. Sus deseos van a poder hacerse realidad porque, al parecer, no necesitará una larga convalecencia y su recuperación está siendo estupenda y rápida. Tal y como ha comentado Isabel Rábago en el mismo espacio televisivo, la propia Sara le ha dicho: “estoy muy, muy bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

De este modo, ahora mismo todo son buenas noticias para la mujer de Iker Casillas, que estará deseando abrazar a sus dos hijos, Martín y Lucas, quienes seguro han echado de menos a su madre. La prueba de que no hay que preocuparse más es que la propia Sara, cuyo ingreso tuvo lugar el pasado lunes, ha estado subiendo mensajes, fotografías y videos a su perfil de Instagram, dejando claro cual es su estado y lo animada que está.