Sara Carbonero arranca su primer día de trabajo en la radio

Dicen que lo bueno se hace esperar y cuánta razón. Si no, que se lo digan a Sara Carbonero. La periodista arranca este jueves, por fin, su aventura en Radio Marca. Con más de una semana de retraso a consecuencia del temporal de frío y nieve que sacudió la península la pasada semana, dejando Madrid completamente aislada y sepultada por la nieve, la espera llega a su fin.

Alrededor de las 13 horas del mediodía, la presentadora hacía acto de aparición en el parking del edificio de Unidad Editorial, sede de Marca, en la madrileña avenida de San Luis, a bordo de su majestuoso todoterreno. Para su primer día de trabajo, Carbonero ha elegido unos pantalones vaqueros acampanados, una blusa con estampado de rayas y una americana oscura sin abrochar. Bolso marrón y pelo recogido, dando prioridad a la comodidad para una tarde de faena.

En un principio iba a ser el 12 de enero cuando Sara Carbonero iniciase su esperada vuelta al periodismo deportivo, pero las circunstancias excepcionales han querido que sea un 21 del mismo mes. ‘Que siga el baile’, que es el nombre del espacio radiofónico que hoy comienza. Una cita con los oyentes cada martes y jueves por la tarde, dentro del programa ‘T4’ de Vicente Ortega. El hecho de llamar así al programa es un gesto claro a la continuación de su blog, ya cerrado, así como a Alejandro Sanz. Durante la entrevista de presentación hace algunas semanas, la toledana explicaba que «se va a llamar así porque siempre hay que seguir bailando y aunque la vida no es el baile que hemos imaginado, hay que seguir. Va a ser un espacio muy ‘lifestyle’. Va a tener un punto de optimismo y de buen rollo. Va a caber de todo. Vamos a hablar con gente de la cultura, salud, deporte, va a haber entrevistas y debates, un cajón de sastre pero siempre ligado a la actualidad y a la música», confesaba en la entrevista de bienvenida que le hicieron.

Querido 2021

Bien es cierto que el 2021 no ha empezado nada bien a nivel general y que ha habido algunos acontecimientos desagradables para todos. Sobre todo, el miedo existente a la pandemia que no cesa. No obstante, Sara Carbonero es optimista por naturaleza y si algo le ha enseñado la vida es que siempre hay un motivo para sonreír. Está convencida de que este va a ser un gran año y su sola vuelta a la profesión en la que empezó a despuntar significa un paso de gigante en su carrera, además de una ilusión sin parangón.

Situación idéntica vive su marido Iker Casillas. El portero hace un mes se enroló en las filas del Real Madrid para hacer las veces de director adjunto a la Fundación del club, en lo que fue un regreso también muy esperado. Así las cosas, tanto Iker como Sara han firmado caminos paralelos y han vuelto a lugares donde fueron muy felices.

No te pierdas las mejores imágenes del primer día de trabajo de Sara Carbonero.