Sara Carbonero, sin límites en su vuelta a la radio: «He aprendido a vivir, con mayúsculas, porque antes no saboreaba las cosas»»

Como el tradicional anuncio de cada año, Sara Carbonero vuelve a casa por Navidad. Radio Marca le ha dado la oportunidad de retomar la senda del periodismo deportivo y ella se muestra contenta, exultante. La periodista ha concedido su primera entrevista a los que serán sus compañeros dentro de unas pocas semanas: «No te puedes imaginar lo contenta que estoy», le decía en los micrófonos al periodista Vicente Ortega.

Sara Carbonero ha anunciado la fecha en la que arrancará con su programa: «Volvemos el 12 de enero después de las fiestas, serán los martes y los jueves por la tarde. Tengo un montón de ilusión». También ha desvelado el nombre de su programa y el motivo de la elección: «Se va a llamar ‘Que siga el baile’ porque siempre hay que seguir bailando y aunque la vida no es el baile que hemos imaginado, hay que seguir. Va a ser un espacio muy ‘lifestyle’. Va a tener un punto de optimismo y de buen rollo. Va a caber de todo. Vamos a hablar con gente de la cultura, salud, deporte, va a haber entrevistas y debates, un cajón de sastre pero siempre ligado a la actualidad y a la música.

😍 Tenemos nuevo fichaje en #T4 y ya está por aquí Sara Carbonero para contaros todo lo que vamos a tener los martes y los jueves con ella 👏🏻 📻 https://t.co/ISpqMNO8gw pic.twitter.com/ljaAwNa5v0 — Radio MARCA (@RadioMARCA) December 16, 2020



Muchos se preguntan qué razones han llevado a la periodista a regresar en este momento. «¿Por qué ahora? Pues coincide con que he vuelto a Madrid, a España… llevo dándole vueltas un tiempo. Me encanta comunicar y por circunstancias de la vida (Oporto) no pude hacerlo en Portugal pero fue volver aquí y entrarme ganas. La radio porque siempre he sentido que es el medio de comunicación más mágico», ha explicado.

Los que a partir de enero serán sus compañeros han querido ahondar en su vida y le han preguntado por algunas reflexiones. Por ejemplo, el balance de su época en Portugal: «Me he enamorado perdidamente de Portugal. Lo tenía todo. La experiencia allí ha sido un aprendizaje a nivel personal porque lo profesional se quedó aparcado. Me he desenvuelto fuera de mi zona de confort. Estaré agradecida de por vida al Porto, a los amigos que hice allí. Me fui con mi niño que tenía un añito y he vuelto con uno de seis y otro de 4. Estaré marcada para siempre por una vivencia que aconsejo mucho porque te hace fuerte».

La Sara Carbonero más positiva

El momento más emocionante ha llegado cuando Sara Carbonero ha hablado de lo que le ha enseñado la enfermedad: «Hay que normalizar las cosas. Son cosas que pasan a mucha gente pero tú crees que nunca te toca. Es otra etapa. Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo. He aprendido que todos somos mucho más fuerte de lo que pensamos y a valorar cosas que no hacemos. He aprendido a vivir con mayúsculas porque antes no saboreaba las cosas», dice con satisfacción.

La distendida charla también ha servido para hablar de la posibilidad de que Iker Casillas vuelva a ocuparse de algo relacionado con el fútbol. Su mujer se muestra cauta pero da alguna pista: «No soy yo quien tiene que decir eso. A jugar ya se sabe que no pero claro que va a estar vinculado, lo sabremos pronto». Además, confiesa que el portero se alegra de su vuelta al periodismo: «Cuando yo estaba en Radio Marca (2005-2006) no conocía a Iker y se alegra muchísimo de verme ilusionada, me anima a iniciar este bonito reto».

Por ultimo, Carbonero ha hablado sobre el arma de doble filo que son las redes sociales: «He tenido una época que no me gustaban porque la gente se ceba escudándose en el anonimato. Pero tiene cosas buenas. Me gusta el feedback con los seguidores, pero sin obsesionarse, porque lo que ves en redes es una parte mínima de la vida de una persona».