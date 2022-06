El mes de mayo ha estado cargado de alegrías para los jugadores del Real Madrid. A comienzos de éste, el equipo levantaba la liga, y para poner el broche de oro, hacía también lo mismo con la Champions al vencer al Liverpool en París. Dos victorias que llenaron de felicidad al conjunto blanco en su totalidad, hasta el punto de que muchos de ellos hayan optado por dar un paso más allá también en sus vidas amorosas. Este es el caso de Thibaut Courtois, que pese a haber tenido una trayectoria sentimental marcada por los altibajos, parece haber encontrado a la que él mismo ya considera “la mujer de su vida”.

Hace una semana desde que tuvo lugar uno de los momentos más importantes en la vida del guardameta belga. Y es que, aprovechando que estaba disfrutando de una escapada a bordo de un lujoso yate por la costa Amalfitana en compañía de Mishel Gerzig, el portero no desaprovechó la oportunidad de arrodillarse y sacar de su bolsillo un impresionante anillo para pedirla matrimonio, provocando la sorpresa y la afirmación de la joven en cuestión de instantes. De esta manera, todo apunta a que el madridista pasará por el altar en los próximos meses, poniendo fin así a una larga lista de romances esporádicos que le han acompañado a lo largo de su brillante carrera profesional.

Su andadura romántica empezó allá por 2011, cuando fue cedido al Atlético de Madrid por el Chelsea. El fútbol le obligó a abandonar su residencia en el Reino Unido para comenzar una nueva vida en la capital, conociendo a Marta Domínguez, una joven tinerfeña que conquistó su corazón en cuestión de instantes, llegando incluso a dejarlo todo para volver con él a Londres y tener allí a su primera hija en común, Adriana. Todo parecía ser idílico entre ellos hasta que el portero fue vinculado con rostros conocidos del panorama televisivo nacional, como el de Jennifer Baldini o Claudia Martínez. Unos rumores que apuntaban a ser ciertos cuando salió a la luz el nombre de Delayne Royle, que confesó haber tenido algo con el futbolista. A este dato se sumó que, supuestamente, la novia de Kevin De Bruyne y Courtois tuvieron una noche de pasión, provocando que Marta Domínguez decidiera poner punto final a su romance con el belga en pleno embarazo de su segundo hijo.

Una vez entró en el Real Madrid, Thibaut siguió acaparando titulares por las informaciones que giraban en torno a él y a su situación amorosa. Sonó con fuerza su supuesto affaire con Alba Carrillo, con quien parece que no acabó muy bien. Algo muy distinto a lo que le ocurrió posteriormente con la modelo italiana Sara Soldati, con quien sigue guardando una estrecha relación amistosa. Pero lo cierto es que los escándalos sentimentales del portero no quedaron ahí, y más tarde fue vinculado con Mayka Rivera, una polémica exconcursante de La isla de las tentaciones sobre la que no se ha pronunciado en ninguna ocasión. ¿Será Mishel Gerzig la definitiva?