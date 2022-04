María Pombo desvela detalles del embarazo de su hermana

Los Pombo están de enhorabuena. Marta Pombo anunciaba hace unos días que va a convertirse en madre de su primer hijo, junto a su pareja, Luis Zamalloa. Una feliz noticia para toda la familia pero, en especial, para la influencer, después de una etapa complicada. Los Pombo han aprovechado la Semana Santa para disfrutar de una escapada a Almería en familia, donde han podido disfrutar de tiempo de calidad juntos, sol y playa. Una escapada que ha coincidido con el anuncio por parte de Marta de su embarazo.

María Pombo ha sido una de las primeras en regresar a la capital. A su llegada al aeropuerto de Madrid, en compañía de su hijo Martín, María ha atendido amablemente a las cámaras de la agencia Gtres y ha comentado cómo ha pasado estos días, así como la feliz noticia que acaba de dar su hermana.

“Ha sido increíble”, ha dicho María en relación a lo mucho que han disfrutado todos de estas vacaciones. Sobre el embarazo de Marta, María ha asegurado que toda la familia está muy feliz: “Marta está de tres meses. Estamos emocionados. Ha sido una ilusión tremenda. Nos lo dijo hace ya tres meses, y fue una emoción, un primo para Martín. Para Marta era lo mejor que le podía pasar en estos momentos y está súper contenta”, ha asegurado la influencer, que también ha recalcado que sus padres son quizás los que más emocionados están con la noticia.

María ha explicado que ella misma no descarta ampliar la familia: “ya no hay quién nos pare, ya tiene que ser como una rueda que vengan muchos primos que es lo mejor del mundo”, ha dicho. A pesar de que Marta ya tiene algunas pistas sobre el sexo del bebé, María se ha mostrado prudente: “le dirán probablemente lo que es, pero al cien por cien todavía no. entonces, esperaremos a que lo diga ella que dentro de nada lo sabrá”, ha comentado. Lo que sí ha confirmado es que su hermana ya tiene una lista de nombres y que tiene las cosas muy claras: “no necesita ningún tipo de ayuda”.

La influencer ha explicado que, mientras que ella prefería niña y tuvo a Martín, en el caso de su hermana no tiene preferencias: “a Marta le da exactamente igual. Yo en su momento sí quería una niña y me tocó un niño y a Marta le da igual, viendo la experiencia de querer niña y luego te toque un niño que es una maravilla”, ha dicho. Lo que tiene claro es que formará un tándem perfecto con su hijo: “bueno, sea primo o prima o lo que sea, van a ser mejores amigos”.

A pocos días de que comience la aventura de Kiko Matamoros en Supervivientes, María ha reconocido que no sabe si seguirá el concurso: “no estoy segura. Lo seguiré por lo que me cuenta Laura”, ha revelado.

Recientemente, María Pombo ha sido una de las invitadas al programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, una experiencia de la que guarda un bonito recuerdo: “súper bonito. La verdad es que mantener eso como recuerdo y ponérselo a Martín o a los primos en un futuro”, ha explicado.