Cierre de una de las iniciativas más llamativas de Mediaset en los últimos tiempos. Se ha emitido el último programa del Sálvame Mediafest, que ha estado lleno de sorpresas. Una de las primeras, la participación de David Cantero, uno de los rostros de Informativos Telecinco. Era él mismo quien al finalizar la emisión de la edición de la noche de noticias pedía a la audiencia que siguiera viendo la cadena: «Quédense ahora con el concierto final de Sálvame MediaFest, les va a sorprender, se lo aseguro». Y no ha sido para menos. El periodista ha querido compartir con los telespectadores su faceta menos vista, la de músico que, por cierto, le apasiona.

El periodista ha hecho una actuación estelar junto a su grupo Marengo Club. El conjunto ha representado una versión del clásico de Los Bravos, Black is Black, en la que la cantante Eva Blanco ha puesto la voz, mientras que David Cantero estaba a la guitarra. Después de la actuación, el periodista ha recalcado su afición por la música: «Yo soy un apasionado de la música, soy un proyecto de musico, que llevo muchos años dándole. Ellos son músicos de verdad, me han acompañado, me han arropado, Eva es una cantante extraordinaria y esto es un pedazo de grupo. Al que le tengo que agradecer esta noche conmigo», ha dicho David Cantero.

Además, el presentador, se ha atrevido a hacer un solo de guitarra en directo que ha generado una gran ovación: «Ha sido importante verte, has ayudado a que los aspirantes tengan energía y me ha encantado conocer tu secreto», le ha agradecido María Patiño por su presencia en el último concierto del MediaFest.

La inesperada presencia de Sonsoles Ónega

No ha sido David Cantero la única sorpresa de este concierto final. Sonsoles Ónega que, a principios de esta semana dejaba de ser parte de la cadena tras su fichaje por Atresmedia, ‘se ha colado’ en el programa, en un breve vídeo conversando con Esteban Muñoz, editor de Ya es mediodía. El técnico ha sido uno de los rostros anónimos que ha apostado por subirse al escenario por lo que se ha emitido un sketch en el que aparece junto a Sonsoles Ónega, que le da ánimos. No se sabe por qué la cadena ha decidido emitirlo tras los últimos acontecimientos, pero lo cierto es que las críticas no han cesado en las redes, donde se acusa a Ónega de calculadora, pues en el momento en el que se grabó el vídeo ya era consciente de su marcha, aunque el resto no.

Era el pasado lunes cuando a última hora de la tarde se conocía la noticia y Sonsoles Ónega ni siquiera tuvo tiempo para despedirse de la audiencia y sus compañeros. El martes Marc Calderó se ponía al frente de la emisión, que de cara a septiembre capitaneará Joaquín Prat.