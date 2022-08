Patricia Pardo no puede contener las lágrimas en pleno directo

Patricia Pardo ha vivido un momento de tristeza durante este viernes. El programa del verano ha tratado en su mesa de actualidad un asunto de mucho interés público, la sequía producida por el intenso calor existente desde hace meses en toda la geografía española. Una reportera del espacio de Telecinco se ha desplazado hasta Galicia para hablar con David, un agricultor que ha dado su testimonio sobre cómo está afectando la climatología a su trabajo.

Su testimonio ha sido completamente desolador ya que ha visto arruinada la cosecha que tanto y tanto trabajo le ha costado por culpa de la escasez de lluvia: «Esto ya no tiene solución. No voy a poder vender nada», decía desesperado. La presentadora escuchaba con atención las palabras de David pero con cara de circunstancias.

Su gesto se ha ido torciendo a medida que avanzaba el relato y pronto ha tenido que aguantar las lágrimas, hasta el punto de cortar la conexión con él, no sin antes desearle lo mejor: «Te deseo lo mejor. Vamos a dejarlo porque no tenemos ni voz y lo estamos pasando fatal. Me voy a poner a llorar yo también», ha dicho. Hay que recordar que Patricia Pardo es gallega y el hecho de ver cómo los trabajadores del campo de su tierra sufren es motivo de mucha pena para ella.

Lo cierto es que ha sido un día complicado para la gallega. Le ha costado gestionar algunas informaciones que ha tratado y por momentos se ha mostrado consternada por el aumento de los gastos en el sector alimenticio. «Vas con 20 euros al mercado y no compras nada, con 50 tampoco, vas a hacer la compra y te llevas las manos a la cabeza», comenzaba diciendo. Después, reflexionaba sobre la situación de inflación de precios que se está viviendo: «Me parece normal el dato del banco de España que decía que las familias ya están empezando a recortar, es interesante la cifra que afirma que el 85% de las personas que habían comprado paquetes turísticos han reculado. Ya no es que el pollo esté caro, es que en dos días no va ni a haber», ha zanjado.

El verano de Patricia Pardo

Ya de vuelta de sus vacaciones por Egipto y en Galicia, Patricia Pardo está al frente del espacio matutino de Telecinco, a la espera del esperado retorno de Ana Rosa Quintana. El pasado 26 de julio vivió un momento tremendamente especial al coincidir por aparecer por primera vez frente a las cámaras junto a Christian Gálvez. Fue en su programa, con motivo del nuevo espacio que va a liderar el madrileño. Ambos se mostraron muy nerviosos, conscientes de que todo el mundo estaba pendiente de sus movimientos, pero también dejaron paso a una buena complicidad. Alessandro Lequio les ponía a prueba al preguntares si esta era la primera vez que coincidían en un plató. A lo que Pardo respondía tajantemente: «Hombre, pues sí. ¿No se nota?».