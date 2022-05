Charo Vega ya ha regresado a España. La artista ya se encuentra en Madrid después de haber sido la primera expulsada en la edición en curso de Supervivientes. En su primera aparición en televisión, Charo ha comentado algunos de los detalles de su experiencia en la isla, así como de la relación que ha mantenido con sus compañeros. La artista ha hecho especial hincapié en Anabel Pantoja y ha declarado que no le ha gustado nada el comentario que ha hecho sobre ella: «Anabel Pantoja se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado mucho. Habló de mí en la palapa como que yo era examiga de Isabel Pantoja y de otras personas que como no están vivas no quería mencionar. Ella no ha mencionado a Carmen Ordoñez porque no ha tenido valor», ha recalcado la exconcursante, en relación a unas palabras que dijo la sobrina de Isabel Pantoja que hacían ver que era ella conocida solo por haber sido amiga de la tonadillera, algo que ha querido dejar claro que no se corresponde con la realidad.

Unas declaraciones que no han sentado bien a Charo Vega, que se ha mostrado molesta: «Sí, me parece un gesto feo. Yo soy la nieta de Pastora Imperio, muy grande, a mí se me conoce desde que era pequeña y he salido en todas las revistas», ha asegurado. Además, ha aprovechado para arremeter contra Isabel Pantoja: «Yo no me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa porque mi padre era Gitanillo de Triana. No me he tenido que casar con nadie para ser famosa, ¡nunca!», dijo en clara alusión a la tonadillera, que se casó con Paquirri en el año 1983.

Las declaraciones de Charo Vega han levantado ampollas, sobre todo, en el caso de Isa Pantoja, que no pudo estar en el plató por un problema de salud, que ella misma ha explicado: «Sigo muy malita desde el jueves, que me tuve que ir de la gala por fiebre». Sin embargo, no ha dudado en manifestarse al respecto a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido con sus seguidores una contundente reflexión.

«El comentario de no necesito casarme con un torero para ser famosa aparte de machista es mentira», ha comenzado diciendo Isa Pantoja, que ha recalcado que su madre ya era artista antes de conocer a Paquirri, hasta el punto de que el torero acudió a uno de sus conciertos para verla. Además de hablar de Charo Vega, Isa Pantoja también ha mostrado su opinión sobre otros concursantes como Nacho Palau, Ignacio de Borbón o Marta Peñate. En el caso del ex del cantante Miguel Bosé, Isa Pantoja ha asegurado que no le «gusta nada», sobre todo, cuando discute con Nacho de Borbón. En el de Marta Peñate, la colaboradora se ha mostrado muy crítica por sus comentarios sobre Tania.