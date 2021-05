Lucía Dominguín ha vuelto a primera línea mediática tras convertirse su hija, Palito Dominguín en una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes 2021’. Este viernes la madre de la participante del ‘reality’ más extremo de la televisión, ha acudido a ‘Viernes Deluxe’ para hablar sobre algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su vida privada. La hermana de Miguel Bosé se ha abierto en canal y ha desvelado por primera vez cómo vivió el intento de secuestro de sus hijos, Bimba y Olfo por parte de su exmarido, Alessandro Salvatore. Una situación que llevó al límite a la invitada.

Cuando Lucía y Alessandro rompieron su relación, se decreta la custodia compartida de los menores y durante la estancia de los pequeños en casa de su padre este no los devuelve. «Tuvimos el mutuo acuerdo. Teníamos una relación buena, los niños pasaban el verano allí con él, como en Disneyland. Luego vienen a pasar Año Nuevo conmigo y todo el año. Era yo la mala. En uno de esos veranos que se van con él, no llegan. Me llama mi suegra y me dice ‘no te preocupes, no los vas a volver a ver, pero están bien’», ha explicado Dominguín. Es ahí cuando comienza un verdadero infierno para ella y una lucha constante por recuperar a sus hijos.

Lucía ha recordado cómo vivió ese instante tan doloroso para ella. «Se me corta la voz, fue muy fuerte. Le pido que lo repitiera. No me lo podía creer, se me cayeron los pilares de mi vida. Estuve a un centímetro de quitarme la vida. Lo que pasa es que me di cuenta de que tenía que luchar por mis hijos, que si hacía eso él iba a ganar la batalla. Hay cosas de mi vida que he borrado literalmente. Se lo conté a mi padre. Mi padre mueve el cielo y pone unos investigadores privados. Yo no tenía herramientas, era lo más ‘pavo’ del mundo», ha confesado con todo lujo de detalles.

De hecho, tuvo que viajar a México, lugar donde residía su expareja. Cuando se celebró el juicio pudo ver a Bimba y Olfo, quienes le negaron el saludo. «Ni me miraban ni me saludaban. Se fueron a los brazos de la pareja de mi ex. Les comieron el coco de que los había abandonado. ‘Tu madre no te quiere, para qué vas a ir a verla’», ha relatado la madre de Bimba Bosé.

Por otro lado, la hija de la eterna Lucía Bosé, ha asegurado que nunca llegó a entender cómo la pareja de Alessandro podía darle la razón a él y vivir con sus hijos. Después de recuperar a sus pequeños, la madre de Palito ha reconocido que estos «no querían saber nada de mí». “Yo me doy cuenta de que les había hablado mal de mí. Fueron manipulados por su padre. Quise hacerle un regalo a mi hijo y me lancé encima del coche de mi exmarido, que me arrastró», ha contado haciendo hincapié en que la justicia siempre la trató como “si estuviera loca”.