Supervivientes | Kilos de menos y mucho bronceado: así han cambiado los concursantes

Las pruebas físicas, el hambre y el sol ya han comenzado a pasar factura a los concursantes de ‘Supervivientes’, pues apenas un mes y medio después de comenzar la aventura (llevan seis semanas) todos ellos están muy cambiados. Especialmente por dentro, ya que estar alejado de sus familiares y amigos, de su entorno, viéndose rodeados por desconocidos y a más de 4.000 kilómetros de distancia, les ha pasado factura a casi todos ellos. Sin embargo, de momento ninguno se ha rendido, optando por seguir con este gran reto.

Y si su carácter seguro que sale reforzado, los físicos de los supervivientes también han sufrido los estragos de las extremas condiciones a las que están siendo sometidos: pasando hambre, calor y teniendo que someterse a complicadas pruebas que retan su equilibrio, fortaleza y tenacidad.

Antonio Canales

El bailaor Antonio Canales fue el primero en abandonar ‘Supervivientes’ esta temporada y, tras verse en el espejo, apenas se reconocía. «¡Madre mía! Que no soy la misma persona. Madre mía la barriga, que no tengo barriga. Pero, ¿Cuántos kilos he perdido? Si parece que soy yo cuando tenía treinta y algo años», decía satisfecho tras conocer que pesada 14 kilos menos.

Marta López

Marta López no ha desvelado los kilos exactos que ha perdido tras su paso por el reality, pero es más que evidente que está más delgada. Y eso que la colaboradora cogía el avión con un peso más bajo que de costumbre y, además, con mayor bronceado de la habitual. Lo que no ha cambiado es su gran sonrisa.

Alexia Rivas

La que fuera reportera de ‘Socialité’ llegó a Honduras baja de peso, con apenas 43 kilos. Las primeras semanas en el barco, por las que vomitó y dejó de comer a causa del malestar, no ayudaron a que estuviera mejor. Sin embargo, poco a poco mejoró su alimentación hasta que llegó su momento de regresar a España.

Palito Dominguín

Palito tiene un cuerpo similar al de su queridísima hermana Bimba Bosé, es alta y delgada por constitución, por lo que su pérdida de peso no resulta tan drástica como la de algunos de sus compañeros. Cuando fichó por el concurso pesada 58,1 kilos.

Lola

Lola lleva cinco semanas en ‘Playa Destierro’, donde está pasando mucha hambre. Si bien sigue bastante en forma, es evidente que está más delgada.

Carlos Alba

Carlos Alba es un hombre musculoso y los 95’7 kilos con los que llegó a Honduras lo demostraban. Sin embargo, el paso de los días también están haciendo efecto en él y, además de perder músculo, también se está quedando muy delgado. Eso sí, a cambio está consiguiendo un bonito bronceado.

Agustín Bravo

El famoso presentador parece un hombre diferente. Mucho más delgado, hace tiempo que dejó atrás los 96,2 kilos con los que llegó a la isla. Lo único imperturbable es su sonrisa.

Alejandro Albalá

Al exmarido de Isa Pantoja le ha crecido mucho la barba y también se le han comenzado a marcar los abdominales, eso sí, al precio de pasar mucha hambre y de tener el rostro mucho más afilado.

Olga Moreno

El de Olga Moreno es uno de los cambios más sorprendentes y es que se está quedando muy delgada. Su piel ha comenzado a perder la elasticidad y las clavículas son cada vez más visible en su torso. A pesar de todo, la mujer de Antonio David Flores es una de las más fuertes del grupo, como demuestra en cada prueba.

Melyssa Pinto

Melyssa Pinto siempre ha sido muy delgada, de ahí que su cambio no sea tan evidente a primera vista. A pesar de todo, está claro que ha perdido algún que otro kilo.

Tom Brusse Por su parte, su exnovio, Tom Brusse, sí que ha perdido volumen y contorno. Empezó la aventura con 79 kilos, pero es un misterio lo que pesará ahora.

Gianmarco Onestini

El italiano se ha convertido en el concursante más positivo y eso que se ha dejado algún que otro kilo por el camilo. Además de notársele en el rostro, también se puede ver el cambio en el abdomen y es que puede presumir de ‘six pack’.

Valeria Marini

La musa italiana se está quedando sin parte de sus exuberantes curvas y es que la pérdida de peso se puede apreciar, sobre todo, en su rostro y la cintura.

Omar Sánchez

El novio de Anabel Pantoja parece otra persona. El sol, la falta de comida y el crecimiento natural de su vello le han convertido en un nuevo Omar, más delgado pero igual de fuerte.

Sylvia Pantoja

La prima de Isabel Pantoja ha reducido su cintura, los brazos y el abdomen, que lucen más delgados que al comienzo de la aventura, a la que llegó con 66,1 kilos.