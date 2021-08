Este jueves se emitió la última entrega de ‘La última cena’, espacio presentado por Paz Padilla. Tuvo como protagonistas a Lucía Dominguín y a Cristina Cifuentes, que fueron las encargadas de crear un menú que tras ser degustado por los comensales fue uno de los mejor valorados del programa culinario. Recetas a parte, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la hermana de Miguel Bosé recibió por sorpresa una videollamada de sus hijos, Palito, Olfo y Jara para mandarla todo el cariño del mundo. Ante ese momento que para nada se esperaba, Lucía rompió a llorar de felicidad. “Yo no he venido a esto”, dijo entre risas. “Son mi debiliad. Es mi familia”, añadió mientras no apartaba la mirada de la pantalla.

Intentando calmar la efusividad del momento dijo, «¡Pero esto no va de llorar, va de alegría, del corazón!». La cosa no terminó ahí, porque lo más conmovedor de la velada fe cuando Dominguín recordó a su hija mayor, Bimba Bosé, que falleció en 2017 tras una larga lucha contra el cáncer. Paz Padilla, que tampoco pudo contener las lágrimas, expresó que Lucía era muy afortunada por tener la familia que tiene. En ese instante, la hermana de Miguel Bosé dedicó unas palabras en memoria de su hija. «La que más me enseñó ha sido Bimba con su partida, es la que me ha enseñado. Ahí te das cuenta de que nacemos para morir, pero la muerte es un paso más allá, es la muerte de este físico, no de tu corazón, de tu alma, de tus amores… No sabría explicarlo», dijo Lucía Dominguín entre lágrimas y provocando el llanto de la madre de Anna Padilla. «Eres una persona muy especial, tienes mucha luz», expresó emocionada la actriz.

Los tres hijos de Lucía Dominguín recalcaron lo orgullosos que están de su madre, destacando la alegría de su carácter y cómo les había enseñado a sobreponerse ante cualquier obstáculo. «Tenemos una madre maravillosa y única», afirmó con una sonrisa Palito Dominguín.»¡Por mi madre lo que haga falta!», añadía Olfo. Sin embargo, no solo recibió halagos por parte de los jóvenes, sino que también recibió un mensaje de Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. Detalle con el que se confirmó la buena relación que mantienen ambos. «He vivido con él desde que tenía 18 años. Los dos solos, en el campo, ha cuidado de mis dos hijas pequeñas…», dijo la exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’.



Primeras palabras tras la muerte de su hija Bimba

Lucía Dominguín que siempre ha demostrado su fortaleza, llegó a confesar tras la pérdida de la diseñadora que “ese desgarro no se calmará nunca”. “No me esperaba este desenlace. Mira que he vivido cosas, pero nadie debería pasar por esto. Cuando se trata de la muerte de tu hija, a la que quieres con locura, es un final trágico. No estás preparado para enterrar a un hijo», añadió con dolor.